Příhoda utekl z Československa se starší sestrou Alexandrou na lyžích přes zamrzlý Staňkovský rybník do Rakouska, později se dostali do Belgie a skončili v Austrálii. Usadil se ve městečku Thredbo uprostřed Sněžných hor, provozoval tam obchod se suvenýry, pracoval v místním muzeu a lyžoval prý až do devadesáti let.