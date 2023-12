Velká ženská premiéra a radost českých sester! Sdílet radost? Boží zážitek, hlásily

Skoky na lyžích, přelom roku a Garmisch-Partenkirchen, to je spojení, které vábí do německého střediska tisíce fanoušků už desítky let. Letos poprvé se ale na Velkém olympijském můstku představily nejprve ženy. A pro české sestry Karolínu a Anežku Indráčkovy to byl rozhodně povedený debut.

Foto: imago sportfotodienst/Eibner-Pressefoto/Memmler, ČTK Karolína Indráčková při závodě v Ga-Pa.

Článek Šestadvacetiletá Karolína se podruhé v kariéře probojovala do top 15, když patnáctou příčkou zaznamenala svůj druhý nejlepší výsledek. O příčku výše byla jen vloni v březnu v Lillehammeru. „Jsou tam nějaké rezervy, ale jsem spokojená, metry to dalo, jen doskok mi ubral nějaké body, na tom musím zapracovat,“ předsevzala si, když doletěla na 122 a 122,5 metru na slavném můstku s bohatou historií. „Moc se mi líbí, je fakt krásný,“ pochvalovala si. Navíc se mohla radovat i z úspěchu své o devět let mladší sestry. Pro Anežku Indráčkovou bylo 22. místo nejlepším výsledkem kariéry, když před ní neskončila žádná mladší skokanka. „Hodně se mi to líbilo, v tréninku i závodě jsme předvedla dobré skoky. Trenéři myslím budou spokojeni, i když je pořád co zlepšovat,“ pochvalovala si nadějná teenagerka, když zapsala 118,15 a 119 metrů. Lyžování Karolína Indráčková skončila na SP v Ga-Pa nejlépe v sezoně na 15. místě A stát ve druhém kole na věži se sestrou? „Úžasné, fakt nepopsatelné. Boží zážitek sdílet radost, snad se to podaří i další dny,“ doufá Anežka Indráčková, která do druhého kola ve Světovém poháru postoupila poprvé teprve před necelým měsícem, od té doby se jí to povedlo už počtvrté. Silná skokanská rodinná pouta má i osmnáctiletá slovinská vítězka Nika Prevcová, však její bratr Peter v Ga-Pa vyhrál při Turné před osmi lety. Ženy zatím nemají svoji obdobu Turné čtyř můstků, ale v Německu uspořádali alespoň „Tour dvou nocí“. Druhý večerní závod je na programu na Nový rok v Oberstdorfu. Lyžování Skandál. Děravá kombinéza. Vítěz unikl diskvalifikaci, poznamenal expert