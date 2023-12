Skandál. Děravá kombinéza. Vítěz unikl diskvalifikaci, poznamenal expert

Jeden z inspektorů materiálního vybavení lyžařské federace FIS Christian Kathol to řekl norské televizní stanici NRK jasně: „Kdyby (Wellinger) narazil na mě a já viděl jeho kombinézu, byl by diskvalifikován.“

A kdyby k tomu došlo, tak by samozřejmě k žádnému pozdějšímu Wellingerovu jásotu nedošlo…

Kombinézy mají omezenou propustnost vzduchu. Vše se přeměřuje. A taková díra by z ní ve vzduchu dělala doslova nadnášející balon, což je nepřípustné.

Jenže Kathol při čtvrteční kvalifikaci zrovna neměl službu… Nikdo ani nevznášel protest, byť díra v podpaží byla na televizních záběrech dostatečně zřetelná.

Wellinger pro situaci měl obhajobu. Defekt se mu prý přihodil až po přistání kvůli tomu, jak se moc radoval.

„Po skoku jsem prostě příliš slavil,“ svaloval 28letý Wellinger vinu na to, jak moc nadšeně zvedal ruce.

Podle mnohých to bylo nepřesvědčivé tvrzení.

Bylo pravdivé? Je to skandál? Nelze to stoprocentně ověřit. Pokud by ale Wellinger nastupoval do kvalifikace s děravým úborem, měl být diskvalifikován. Dostal se z toho ale hladce, protože nebyl vybrán ke kontrole.

Kombinézy jsou samozřejmě coby klíčové vybavení skokanů pravidelně středem pozornosti.

Trenérský štáb kteréhokoli ze soupeřů mohl v této situaci protestovat. Předpisy s takovou možností počítají, ale pouze do 15 minut po skoku daného skokana. Jak dodal Kathol, od žádného z trenérů nepřišel signál.

„Je to nepřijatelné, ale teď je to pryč. Byla by zatracená škoda, kdyby byl kvůli něčemu takovému diskvalifikován,“ poznamenal smířlivě Halvor Egner Granerud, norský favorit, který v Oberstdorfu senzačně nepostoupil do druhého kola.

Případná diskvalifikace by samozřejmě znamenala, že by Wellinger vůbec nebyl v pátek na startu. V samotném závodě na proslulém Schattenbergu už měl, co se týče vybavení, vše v pořádku. A také jeho skoky byly precizní. Wellinger tak jde do novoroční soutěže v Garmisch-Partenkirchenu jako lídr. „To je pěkná výchozí pozice,“ řekl olympijský vítěz z roku 2018. Jeho náskok je malý na ekvivalentu 1,66 metru, na záda mu dýchají Japonec Rjoju Kobayashi a Rakušan Stefan Kraft.