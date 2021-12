Velký návrat! Sama se tomu musím smát, přiznává úspěšná česká obojživelnice

Měly by být čtyři. Začátkem ledna dva v Itálii, pak švýcarská La Diagonela a 13. února to završím Jizerskou padesátkou. Pak se chci vrátit k běhání.

Je to dost úsměvné. Kdysi jsem říkala, že na start velkých závodů se postavím jen jako hobík, teď se sama směju tomu, že jsem na to kývla. Ale pro mě je to příležitost se zase vrátit do závodního módu, který mi chyběl, jak jsem poslední tři roky moc nezávodila. A když se tomu věnujete celý život, je to trochu závislost, tak se na velký závod zase těším.