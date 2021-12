GLOSA: Jak zvednout skomírající zájem? Novák ukázal cestu

Kdo by to byl ještě na prahu zimy řekl, že? Když už je namlsala Kateřina Razýmová svým rázným progresem v posledních dvou sezonách, přišla na startu sezony radostná novina z jejího osobního života.

Už když se začala výrazněji prosazovat Petra Nováková, zasvěcení věděli, že doma na Nových Hamrech se chystá do velkého lyžování její neméně talentovaný bratr. Před dvěma lety se stal vicemistrem světa do 23 let, mezi dospělými čím dál směleji nakukoval do bodované třicítky.