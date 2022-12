Výsledek nad očekávání, hodnotil Novák čtvrté místo ve sprintu na Tour de Ski

Ve finále se držel při vjezdu do závěrečného kola na druhé příčce za Francouzem Lucasem Chanavatem. Později se však před něj dostali Nor Johannes Hösflot Klaebo, Ital Federico Pellegrino a Skare. Na stupně vítězů nakonec Novák ztratil 1,20 vteřiny.

"Ve finále mě až moc vycukal Chanavat. Nechtěl jsem ztratit pozici, aby mě zamknul kolem mantinelu. Tím by mě hodně zbrzdil. Snažil jsem se udržet pozici. V kopci už mě hrozně bolely nohy a neměl jsem tu dynamiku. Dost mi to tam uteklo," řekl Novák, jehož maximem byla dosud pátá místa v závodech na 15 kilometrů v Ruce a Lillehammeru. "Trochu mě to sice teď mrzí, ale to si tak člověk po závodě říká. Čtvrté místo je úplně skvělé," doplnil Novák.