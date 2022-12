Byl smutný, že i kvůli financím nemohl závodit. Na Tour chce Novák zase jezdit v top ten

Byl úvod sezony až nad očekávání? Hned pětkrát jste byl v první patnáctce…

Nad očekávání bych neřekl, přece jen jsem cítil, že mi chybí ta úplná top forma, něco extra navíc. Ale podával jsem lehce nadstandardní výkony a měl i trochu štěstí, že jsem udržel desítku. Na Tour de Ski bych chtěl tato umístění udržet, ideálně ještě vylepšit.

Může to být paradoxně malinko snazší než na Světových pohárech v Norsku, kde do předních pozic promlouvala i silná národní skupina?

Může se to stát. Norové jsou na distancích extrémně silní, fakt klobouk dolů. Občas je to až mimo chápání. Teď někdo i Tour de Ski vynechá kvůli mistrovství světa, ale to ukážou až závody.

Český tým plánoval závody v Davosu vynechat dlouhodobě. Ale nemrzelo vás to, když jste sezonu tak dobře rozjel?

Hodně mě to mrzelo, byl jsem smutný, když jsem koukal na závody v televizi. Ale snažil jsem se udržet emoce. Nešlo tam jet kvůli financím, nemáme je na celou sezonu Světového poháru, musí se vybrat priority a co vynecháme, tak se zvolil Davos.

Místo toho jste trénoval v Livignu a doma v Krušných horách. Oteplení a obleva vám nezkomplikovaly plány?

V Krušných horách nezůstal sníh skoro vůbec, s Ondrou Černým jsme jezdili na zbytcích technického sněhu. Nebylo to optimální, pořád přemýšlíte, jestli má cenu na tom lyžovat, nebo by bylo lepší běhat, vzít si kolečkové lyže jako v létě, nebo vyjet někam dál za sněhem… Nakonec jsme to zvládli, i ze soustředění v Livignu jsem měl dobrý pocit, i když ne všechno šlo, jak bych si přál. Musel jsem reagovat na únavu, trochu pozměnit plán, ale před Tour nemělo cenu tlačit na pilu, šlo spíš o takový restart v nadmořské výšce.

Ve Světovém poháru se letos sjednotily mužské a ženské distance, vedle sprintů jezdíte závody na 10 a 20 kilometrů. Sedí vám desítka víc než v minulosti patnáctka?

Myslím, že je pro mě lepší. Na druhou stranu se tam dá zajet super výsledek i podstatně horší, jak jsou soupeři ve vteřinách, stačí sebemenší krizička nebo chyba a můžete se propadnout třeba o patnáct míst, to se na patnáctce nestalo.

Kromě jednoho závodu si český tým chválil servis, vy úzce spolupracujete s výrobcem vašich lyží Salomon. Řešíte i během sezony vybavení?

Snažím se moc nerozptylovat a soustředit na sebe. Ale kdybych úplně vynechal komunikaci se servisem i Salomonem, nebylo by to dobře. Když vidíme chyby, řešíme, co dál, jak být co nejlepší. Teď máme nové struktury i směrem k mistrovství světa v Planici, které vyvinul Martin Blaschke (šéf servisu), vypadají slibně.

Daří se tak stahovat i náskok Norů, kteří mají vybavení, aby struktury mohli vyvíjet přímo na vrcholných akcích?

Určitě, i když ten vývoj trvá několik let, často je to i o štěstí. Ale Martin je hodně šikovný, jsem na to zvědav.

Na kterou z etap Tour de Ski se těšíte nejvíc?

Určitě právě na desítky a sprint ve Val di Fiemme. Ale oproti minulým letům se snažím vnímat Tour spíš jako celek než jednotlivé závody.

Dá se připravit kvalitně na Tour de Ski i světový šampionát, nebo si musíte vybrat?

Tour je tak dobře zasazena do programu, že by podle mě měla spíš pomoct, přijde mi, že se hodí do tréninkového plánu směrem k mistrovství světa.

Jak dlouho se po konci Tour na sjezdovce Alpe Cermis vzpamatováváte?

Poměrně dlouho, týden určitě. Mohl bych další víkend závodit, ale nebylo by to ono, spíš se snažím šetřit energií a dobíjet ji zpět.

Tour startuje na Silvestra a pokračuje na Nový rok. Vydržíte do půlnoci na přípitek?