Olympijské hry se blíží. V Číně už se začalo s umělým zasněžováním sjezdovek

Pořadatelé zimních olympijských her v Pekingu začali se zasněžováním svahů pro alpské disciplíny v oblasti Jen-čching. Hotovo by měli mít v polovině ledna, tedy zhruba dva týdny před začátkem her. Na přírodní sníh nemohou spoléhat, protože ten zde prakticky nepadá.

Foto: Thomas Suen, Reuters Čínský olympijský areál pro skoky na lyžíchFoto : Thomas Suen, Reuters

Článek Než byly Pekingu přiděleny ZOH 2022, upozorňovala hodnotící komise Mezinárodního olympijského výboru, že se čínští pořadatelé budou muset spoléhat výhradně na umělý sníh. Znamená to velkou spotřebu vody. V této oblasti jsou k dispozici tři nádrže s celkovou kapacitou 160.000 metrů krychlových, které zadržují vodu z deště i případně roztátého sněhu. "Umělý sníh neovlivní místní spotřebu vody," uvedl mluvčí organizačního výboru Čao Wej-tung. Pořadatelé tvrdí, že voda na zasněžování bude představovat asi 1,6 procenta z celkové spotřeby vody v regionu. Umělý sníh je pro závody v alpském lyžování nezbytný. "I kdyby byly tři metry přírodního sněhu, mohl by být stlačen do vrstvy hluboké 30 až 40 centimetrů, což je pořád na hony vzdálené požadavkům pro olympijské tratě. To je jeden z důvodů, proč se umělý sníh používá při zimních olympijských hrách po celém světě," uvedl Lju Chung-jou, provozní manažer pro oblast Jen-čching. Zhruba 90 procent umělého sněhu použili korejští pořadatelé na přípravu lyžařských svahů při posledních ZOH v Pchjongčchangu, uvedli jejich čínští nástupci.

