Rybičky a pády na sněhu bolí. Snow volejbal se vrací a chce na zimní olympiádu

Nazout kopačky, vyskočit do vzduchu a pořádně rukou zasmečovat. Přesně takovou podívanou nabízí fanouškům snow volejbal, sport, který má ambice dostat se do programu zimních olympijských her. Po dvou letech se předvedou vyznavači této disciplíny také v Česku, když se během prvního únorového víkendu uskuteční mistrovství republiky. „Je to úplně něco jiného než beachvolejbal. Fakt velká zábava," prohlásil jeden z obhájců titulu Jan Mrkous. Vítězné trojice se automaticky nominují na evropský šampionát, pokud se v letošním roce uskuteční.

Foto: ČVS Mistrovství republiky ve snow-volejbalu se blíží.Foto : ČVS

Článek Volejbal by se mohl stát prvním sportem v historii, který se hrát na letní i zimní olympiádě. A to díky snow volejbalu. Nejde o nereálný nápad. Volejbalový míč létal po sněhu už během olympijských her v Pchjongčchangu. Akci tehdy pořádala Evropská volejbalová federace a v rámci prezentace pozvala hvězdy j- trojnásobného olympijského medailistu Brazilce Gibu nebo Vladimira Grbiče ze Srbska. „Přístupové rozhovory mezi volejbalovou federací a MOV probíhají, ale konkrétní posuny zatím nezaznamenáváme. Snow volejbalu rozhodně neprospěla koronavirová pandemie, kvůli které se zastavily turnaje po Evropě. Většinou se totiž hraje v horách u sjezdovek," pojmenoval tvrdou realitu Marek Pakosta, předseda Českého volejbalu. Foto: Ondřej Driml, ČVS Předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.Foto : Ondřej Driml, ČVS V minulém roce se zrušilo domácí mistrovství ve Špindlerově Mlýně. Turnajů bylo málo, nyní se snow volejbal opět rozjíždí. Důkazem toho je plánované mistrovství Evropy v Rakousku a již zmíněné MČR v Brně. Šampionát se uskuteční v rámci Olympijského festivalu. „Tím dáváme jasně najevo, že máme olympijské ambice," dodal Pakosta o turnaji, na kterém se představí více než patnáct trojic. „Je zde uvolněnější atmosféra, během zápasů hraje muzika. Hra je mechanicky odlišná od beachvolejbalu, to nám vyhovuje," prohlásil Jan Mrkous, který bude společně s Tadeášem Trousilem a Františkem Piherou obhajovat titul z předloňského šampionátu. „Je to velmi dynamická a atraktivní hra." O rybičky a pády nebude na sněhu nouze, i když to oproti písku více bolí. „Skákání na sněhu je o dost více nepříjemnou záležitostí. V Česku se hraje spíše na technickém sněhu, když člověk spadne, tak je celý od vody. Rukavice se mu namočí, což nepomáhá jemné motorice s balonem," doplnil další informace, s čím se musejí hráči snow volejbalu potýkat, Mrkous. Vysoké ambice má na šampinátu trojice Robert Kufa, Adam Weber a Matyáš Džavoronok. Mezi ženami pak tým kolem zkušené Anny Dostálové. MČR začne 5. února, finálové duely začnou pak v neděli 6. února. ZOH 2022 Experti: Klimatická změna ohrožuje budoucnost zimních olympijských her

