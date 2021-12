Čísla mluví jasně. Sáblíková pojede v Pekingu tři i pět kilometrů

„Se současností se to nedá srovnat, tehdy jsem měla životní formu," pravila Sáblíková. Nikde jinde se tak rychle jet prostě nedá. „Čas ze Salt Lake City je dobrý, byla jsem kousek od placky. Jsem ráda za to, že mám kvalifikaci na trojku a na pětku prakticky v kapse. Mám v tomhle směru splněno," vzkázala ze zámoří. Pětku už má jistou díky čtvrtému místu ve Stavangeru. Trojku potvrdila v USA.

Do Pekingu lze postoupit počtem získaných kvalifikačních bodů, což se týká dvanácti nejlepších, nebo dosaženými nejlepšími časy v závodech Světového poháru. Postoupí na ně osm nejrychlejších. Na konci týdne se jede poslední závod SP na tři kilometry před olympiádou v Calgary. Sáblíková má na pátém místě na tři kilometry náskok 31 bodů na 12. místo. To je hodně, musela by totálně selhat zdravotně, ale její stav se podle zpráv ze zámoří lepší. Pořád by tu ale byl čtvrtý čas ze Salt Lake City, a ten na pomalejší dráze v Calgary těžko někdo překoná. Do Calgary se trenérem Petrem Novákem vedený český tým přesouvá v pondělí. „Důležité je, že při častých kontrolách na covid máme stále negativní výsledky," zdůraznil kouč.