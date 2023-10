Jubilejní desátou držitelkou Ceny Věry Čáslavské je Sáblíková

„Nikdy nedovolila, abych sama o sobě pochybovala. Slýchala jsem od ní, že nemůžu jít na start s tím, že bych měla prohrát, ale že jsou všichni z masa a kostí a člověk nikdy neví, co se stane. To jsou slova, se kterými jsem chodila do závodů, a musím říct, že mi to obrovsky pomohlo,“ uvedla Sáblíková. „Je mi líto, že jí to nemůžu říct ještě jednou osobně. Věřím ale, že mě sleduje a je na mě nějakým způsobem pyšná,“ doplnila.