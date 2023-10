Sáblíkovou v přípravě přibrzdila nemoc. Další medaile? Jsem realistka, říká

Musela vynechat první závod v Inzellu, ovšem druhý už stihla: „Nedopadlo to, jak bych chtěla, ale jsem ráda, že jsem to jela. I poslední dva tréninky po nemoci už byly celkem fajn.“

Teď už vyhlíží jubilejní, dvacátou sezonu ve Světovém poháru, dostala k ní i jedno originální přání. „Ať porazíte i všechny Nizozemky,“ pobavil Sáblíkovou i novináře šéf sponzorské pojišťovny, jenž je Nizozemec. „Poslouchalo se to krásně. Přála bych si to samé, ale nebude to snadné. Všechny nizozemské holky jsou jako soupeřky pokaždé nebezpečné,“ poklonila se rychlobruslařské velmoci.

„Zatím mám v plánu vyrazit na všechny štace. Čekají mě poslední tři sezony a ráda bych objela všechna svoje oblíbená místa,“ znovu připomněla, že by chtěla závodit do olympijského roku 2026. „Nechci říkat, že nemám očekávání, ale snad budu jezdit to, na co jsem zvyklá. V mém věku není jednoduché prát se s dvacetiletýma holkama, dravost je u mě jiná. Snažím se být realistka: vím, že jednou přijde moment, kdy se už na stupně vítězů nevejdu. Do té doby každá medaile potěší.“