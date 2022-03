Konečně. Po dvou letech. Sáblíková říká, co ji znovu nažhavilo

"Zvažovala jsem, že poslední dva závody už vynechám, ale protože jsem se dozvěděla, že tam budou diváci, tak jsem chtěla nastoupit a chci jet. Skoro po dvou letech, kdy jsme byli bez diváků, tak budu hrozně ráda, když znovu zažiju atmosféru. To jsou okamžiky, které se nezapomínají," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média s poukazem na to, že v současné i minulé sezoně neměli fanoušci do rychlobruslařských arén přístup. Nebo jen v omezeném počtu jako například v Pekingu.