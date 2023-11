Sáblíková omezuje program

Držitelka sedmi olympijských medailí odcestovala do Japonska s velkým předstihem, aby se jí podařilo co nejlépe vyrovnat s časovým posunem, s nímž vždy bojuje. „Něco jsem odtrénovala, ale samozřejmě to nebylo takové, jaké bych potřebovala. Na led jsem se dostala až začátkem tohoto týdne. Takže to, co jsem chtěla najezdit, a jedna z věcí, proč jsme sem jeli tak brzo, se bohužel nepovedla,“ uvedla Sáblíková, kterou čeká 23. sezona v kariéře.