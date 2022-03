Sáblíková se loučila bronzem a svým nejrychlejším časem. Úžasné, jásá

Česká rychlobruslařská hvězda startovala v poslední rozjížďce s Italkou Franceskou Lollobrigidovou a porazila ji přesvědčivě o více než tři sekundy. Do závodu šla česká ledová královna úžasně nabuzená. „Na led jsem šla nezvykle brzo, diváci stáli a tleskali vstoje. Když jela Schoutenová, rozjížděla jsem se ve vedlejší dráze a užívala si atmosféru. Ta je tady v hale Thialf neskutečná. Mám tady svoje fanoušky, ale když jedou domácí závodnice, je to masakr a Schoutenová tu chtěla potvrdit svojí letošní neporazitelnost a zajela neskutečný čas," vyprávěla Sáblíková v rozhovoru pro agenturu Sport Invest po závodě.

V závodě podala skvělý výkon a zajela svůj vůbec nejlepší čas na tratích v nízké nadmořské výšce. „V Heerenveenu jsem nikdy čas 3:57,165 nejela, byl to můj nejrychlejší čas o vteřinu a půl tady a vůbec nejrychlejší na nížinných dráhách co se týká nadmořské výšky. Byla jsem za něj nesmírně šťastná. Cítila jsem se plná sil po celý závod. Před startem jsem měla veliký aplaus, což jsem nečekala a nabilo mě to. Necítila jsem ani žádnou bolest v jeho průběhu, tak jsem byla diváky napumpovaná," popisovala spokojeně závod.

"Pro mne to byl vůbec nejhezčí závod v této hale. Jela jsem v poslední rozjížďce, věděla jsem časy závodnic, které jely přede mnou. Rozjela jsem to hodně rychle, a pak už jsem to musela držet, ani v posledních dvou kolech jsem nikam hluboko nespadla. Schoutenová jela pod 3:57, bylo mi jasné, že na tenhle čas mít nebudu, ale tři desetiny sekundy za ní a setina od druhé Wiklundové, to je úžasné," dodala Sáblíková.

Foto: Sport Invest Martina Sáblíková v akci.Foto : Sport Invest

Loučení nizozemských legend

Česká rychlobruslařka skoro litovala, že v neděli odjela poslední závod této sezony. „Po tom všem, co se mi v ní přihodilo, nemoc pak zranění, jsem šťastná za toto třetí místo i za celkové čtvrté místo ve Světovém poháru. A k tomu bronz z olympiády. Pro mne osobně je důležité, že se mi teď jelo dobře, i technicky, poznávám, že jsem to zase já. Škoda, že mě potkalo na konci prosince zranění, kdy jsem si při pádu rozřízla stehno, myslím si, že to na olympiádě mohlo, ale třeba nemuselo, být jiné. Dnes jsem byla setinku od druhého místa a daleko to nebylo ani k prvnímu, ale v každém případě jsem šťastná za to, jak se teď cítím, což mi nemůže nic vynahradit," přiznala.