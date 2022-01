Skvělé, Sáblíková má následovnici. Juniorka Kuršová získala v Innsbrucku čtyři medaile

Kuršová nejprve v sobotu skončila druhá na tři kilometry a stříbro přidala společně s Veronikou Antošovou a Nikol Nepokojovou v týmovém sprintu. Neděle pak byla pro svěřenkyni kouče Petra Nováka zlatá. Vyhrála závod na 1500 m a suverénním způsobem i závod s hromadným startem. Pětistovka a kilometr jí sice nevyšly podle představ, ale to ji mrzet nemusí.

Ostatním českým reprezentantům už se tolik nedařilo. Kromě Novákových děvčat se na stupně vítězů nikdo nedostal. „Zuzka jela po oba dny fantasticky. V neděli jsem nechal v hale hlasivky, ale stálo to za to," radoval se Pavel Novák.

„Náš juniorský tým byl se mnou, Martinou Sáblíkovou a Nikolou Zdráhalovou od 27. prosince do 17. ledna v Collalbu, kde jsme se všichni připravovali společně. V Innsbrucku pak mladé vedl můj syn a také trenér Pavel Novák. Máme z medailí radost, dobře jsem je připravil a Pavel správně koučoval," smál se do telefonu Petr Novák a přál si: „Příští týden se jede v Innsbrucku juniorské mistrovství, věřím a budeme držet palce, aby nějaká medaile zase cinkla."

Kuršové víkendové úspěchy ji v celkovém hodnocení dostaly dvakrát mezi pět nejlepších. „Zuzka jela jen dva ze tří závodů, které se počítají, což se samozřejmě znát. Chyběla, když bojovala mezi seniorkami," vysvětlil Novák starší. Kuršová byla kousek od postupu do Pekingu. „Je posledním rokem juniorka, určitě se na olympiádu ještě dostane. Tyhle zkušenosti se neztratí, naopak. Má předpoklady jít ve stopách Martiny a Nikoly na středních a dlouhých tratích. Učí se od nich dobře," dodal Petr Novák.

Kouč Novák starší přijel v sobotu z Collalba se Sáblíkovou a Zdráhalovou domů. "Makali jsme naplno, Martina, co jí dovolilo zranění stehna, které si pořezala bruslí. Teď nás čeká spousta povinností i testů. Odletět do Pekingu bychom měli speciálem 27. ledna. Věřím, že všechno dobře dopadne. A jakou mají děvčata formu? To se ukáže na olympijském oválu," pravil kouč trochu tajemně.