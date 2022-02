Už při tréninku jsem poznala, že to nebude dobré, uvedla Zdráhalová

"Spíš mi to nejelo, než jelo. Proč? Nevím. Nejsem tu se sebou sama spokojená. Pořád se hledám a nemohu se najít. Snad to přijde během dalších závodů," řekla Zdráhalová novinářům. "Už během tréninků jsem poznala, že to nebude dobré. Jakmile se necítím dobře tam, tak vím, že závod nebude dobrý," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Problémem může být nedostatečná aklimatizace. "Jedna věc je, že mi nejedou nohy, ale hlavní je hlava. Nedokážu se tak brzy srovnat s časovým posunem, trvá mi to déle. Tak uvidíme za pár dnů, budu doufat, že se to prolomí a bude to lepší," řekla Zdráhalová, která by se měla ještě představit na tratích 500, 1000 a 1500 metrů a v závodu s hromadným startem. Šanci na nejlepší výsledek by měla mít na pondělní patnáctistovce.

