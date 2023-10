Závody v ledovém korytě na ZOH 2026 nebudou v Itálii

Italská vláda navíc po dramatických mezinárodních událostech posledních let odmítla projekt financovat. „Italská vláda nás informovala, že zvážila nejlepší a nejvíce udržitelnou možnost. To je nepokračovat s bobovým centrem a přesunout soutěže v ledovém korytě na některou existující a funkční dráhu v cizině,“ uvedl Malago.

MOV byl k projektu oživení historické dráhy v Cortině od začátku skeptický a podporuje pořadatele olympijských her v tom, aby v zájmu udržitelnosti a financí využívali některá speciální sportoviště i v cizině. Na ZOH 2026 by mohli bobisté, sáňkaři a skeletonisté závodit například v rakouském Iglsu nebo švýcarském Svatém Mořici, ve hře je také Německo nebo Francie.

„Prověřujeme všechny možnosti, protože to není jen o přesunu závodů. Jsou to olympijské hry, takže je ve hře hodně faktorů. Je to poměrně široká diskuze. Není to jen o pronájmu dráhy a závodění,“ uvedla výkonná ředitelka organizačního výboru Andrea Varnierová.