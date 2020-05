Houslický Jarda Kužel konečně vtrhne do derby, také rival nasadí herce

Když právě netočí, v přípravném období zápasy svého milovaného týmu rád komentuje, v klubovém magazínu už má také své pravidelné okénko. Herec David Novotný si teď za fotbalovou Spartu také zahraje. Představitel populárního Jardy Kužela z filmového i seriálového Okresního přeboru je na soupisce pro virtuální derby pražských „S“. Sešívaní do kategorie slavných fanoušků nasazují také herce, Vojtěcha Kotka.

„Přece si neopotím Rooneyho," prohlásila hvězda Slavoje Houslice a její hláška zlidověla. S takovým přístupem by ovšem Jarda Kužel tentokrát rozhodně neuspěl.

Virtuální derby pražských „S" se blíží. Fanoušci si kupují vstupenky a nesmiřitelní rivalové doufají, že překonají historicky nejvyšší návštěvu 50 105 diváků na derby v roce 1965. Výtěžek poputuje zdravotním sestřičkám. Derby nebude jen symbolické, 10. května dojde na zápasy ve FIFA 20. Známo bylo již šest aktérů esportové bitvy, dnes se přidávají další.

🗣️ @DavidNov1893: „Budu nervóznější než před jakoukoliv premiérou, pot se mi pořine po celém těle!“



➡ https://t.co/JDF1NpphnQ pic.twitter.com/teQatNVzB3 — AC Sparta Praha - #spartadoma (@ACSparta_CZ) May 4, 2020

V kategorii slavní fanoušci nastoupí herci, David Novotný za Spartu, Vojtěch Kotek za Slavii.

🎮 | Hlásíme další posilu pro #derbypomoha – herec, režisér, hudebník a především věrný slávista Vojta Kotek! 🌟



Ještě nemáte svoji vstupenku? Pořiďte si ji také a podpořte dobrou věc! 🤲



🎟️ VSTUPENKY ➡️ https://t.co/ssxVg2XA77

📰 INFORMACE ➡️ https://t.co/5S3Ow4Zmhy pic.twitter.com/BQGkIf84Sc — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) May 4, 2020

„Bude to válka, jak říkají trenéři. Derby by vždycky měla být válka. Tahle věc sice symbolizuje takovou závorku ve válce mezi Spartou a Slavií, spojujeme se společně, abychom vydělali peníze pro potřebné, ale já do toho i tak půjdu naplno," hlásí Novotný na klubovém webu. „Budu se snažit být nelítostný!"

Pot se mu pořine po celém těle

Kotek je ovšem proti. Herec, režisér, dabér, moderátor a hudebník se k týmu sešívaných připojí jakožto dlouholetý, věrný slávista a častý návštěvník Edenu.

Novotný avizuje, že bude nervóznější než před jakoukoliv premiérou, pot se mu prý pořine po celém těle... „FIFA hraju docela často, ale víceméně jen proti počítači, nemám zkušenosti proti reálným lidem. Mám naučené fígle, které asi nebudou fungovat," vysvětluje herec Dejvického divadla.

Pokud jde o sport, jeho protivník zatím na plátně řádil hlavně na snowbordu, lyžích a raftu, teď tedy přichází i Kotkova fotbalová chvíle.

Zatím je jasné, že za Spartu do virtuálního derby nastoupí také Adam Karabec, Adam Hložek a Jiří Kladrubský. Za Slavii pak Lukáš Provod, Petar Musa a Alex Král. Jména dalších aktérů budou zveřejněna v dalších dnech.