Virtuální závodění bývá náročnější na koncentraci, říká historicky první vítěz esport rallye

Když jste jel svoji jízdu, tušil jste, že míříte za vítězstvím? Nebo jste měl pocit, že šlo zajet ještě rychleji?

Auto jsem připravoval už několik dní před závodem, a i přesto, že některá jeho nastavení ještě nejsou ve stoprocentním stavu, ovládá se mi velmi příjemně a jsem v něm jistý. Sám jsem do poslední chvíle nevěděl, jak na to budu rychlostně, protože se věnuji jiné třídě, než je R5. Ale poté, co jsem sledoval start a časy konkurence, začal jsem si více věřit, protože moje časy byly velmi solidní. Samozřejmě se to dalo zajet ještě rychleji, v testu jsem dosahoval o mnoho lepších časů, ale samotný závod je o něčem jiném. Tam musíte rozumně vyvažovat rychlost a riziko havárie.

Ve skutečné rallye se na cílové rampě tradičně polévá auto šampaňským. Jak jste slavil vítězství vy?

Hned po závodě jsem komunikoval s kamarádem Lukášem Fafrákem (vítěz třídy RC3), přišel jsem k němu, otevřeli jsme si pivo a poblahopřáli si. Společně jsme pak vydrželi sledovat průběh soutěže až do půlnoci.

https://www.twitch.tv/videos/633619244?t=00h02m11s

Většina Vašich soupeřů zvolila Škodu Fabii R5 evo, zatímco vy jste se závodu zúčastnil v Citroënu C3 R5. V čem je pro vás toto virtuální auto lepší? Kde jsou naopak jeho slabiny?

Citroën jsem zvolil proto, abych se odlišil od zbytku startovního pole a možná poukázal i na jiné auto než na Fabii. Nějaké výrazné pozitivum v porovnání s Fabií zde nevidím, vybral jsem si jej, protože se mi líbí jeho model. Samozřejmě jsem zkoušel i Fabii a zjišťoval jsem, o kolik s ní budu rychlejší či pomalejší. Rozdíl jsem viděl pouze v převodovce a jejím odstupňování, kde se mi více líbila právě Fabia. Od začátku má kratší převody a tím pádem má výhodu při výjezdech ze zatáček a šikan.

Jaký je největší rozdíl mezi tím, když sedíte ve skutečném voze a v tom virtuálním? Mají automobily podobné vlastnosti?

Největší rozdíl je určitě v přetížení, které v reálném autě cítíte a při virtuálním závodě nikoliv. Výjimkou jsou hráči používající motion rig (speciálně upravené křeslo simulující skutečné podmínky - pozn. red.). Bez toho je těžké posuzovat chování auta a porovnávat ho s tím reálným. Já osobně mám jen odezvu od volantu, která je díky moderním motorům velmi reálná, byť se její kvalita velmi pojí s cenou. Nepoužívám úplně top vybavení, na to nemám, ale vystačím si i s komerčním volantem Thrustmaster. Druhá věc je, že v těchto závodech jezdíme na platformě Richard Burns Rally, což je 16 let stará hra, a tak ta odezva od volantu trochu zaostává za realitou. Naproti tomu jsou moderní okruhové simulátory jako Raceroom, iRacing, Assetto corsa Competizione a další, které jsou už realitě velmi podobné.

V čem naopak žádný rozdíl nevnímáte?

Určitě v důležitosti disciplíny a soustředěnosti. Dokonce bych řekl, že virtuální ježdění je na koncentraci ještě náročnější, protože vás nejednou vyruší i vlivy okolí.

Mění se nějak role navigátora díky tomu, že hra napovídá například zatáčky?

V Richard Burns Rally je možnost tento virtuální rozpis vidět i díky 3D značkám, a tak se nemusím na poslouchání rozpisu tolik soustředit, protože ho vidím před každou zatáčkou. Samozřejmě, že mi ta značka nenapoví další detaily o zatáčce či o místě, ke kterému se blížím. To je úloha virtuálního navigátora – říct mi něco víc o tom místě. Na to se musím soustředit sluchem, nikoliv zrakem. Hlášky si také dle potřeby doplním sám.

Dennis Zeťák (vlevo) zná dobře oba světy rallye - reálný i virtuální.

archiv D. Zeťáka

Jak jste vůbec s motosportem začal a kdy jste jej začal propojovat i počítačovou hrou?

Motorsportu jsem se začal věnovat ve čtyřech letech, kdy mě otec poprvé posadil na motorku. V šesti jsem začal jezdit slovenské mistrovství v motokrosu a o dva roky později jsem vybojoval titul vicemistra. Tím to ale skončilo, protože jsme na pokračování neměli prostředky. Později, ve třinácti letech jsem začal jezdit v autě a v roce 2008 jsme se byli podívat na místní Rally Rožnava, po které jsem byl z této disciplíny v euforii. Doma jsem hned začal hledat nové modely aut do hry Richard Burns Rally. Tak jsem narazil na stránku RBR Czech onlineracing a od té doby jsem začal jezdit virtuálně. A jezdím doteď.

Kdybyste měl možnost vybrat si jakýkoliv vůz a jakoukoliv trať na vyzkoušení, jakou kombinaci byste zvolil?

Rád bych si zajezdil před domácím publikem, takže místo by byl Rožňavský městský okruh, který když je zařazený do harmonogramu rallye, je velmi navštěvovaný. Já jsem fanoušek starých a zábavných aut, takže volba by určitě padla na BMW M3 E30.

Sledujete i jiné tradiční sporty či esporty?

Sleduji výlučně motorsport, a to WRC, WTCR, F1, DTM. Díky koronaviru mnoho reálných závodníků přesedlala na esport a také sportovní televizní programy začaly vysílat esportové závody, takže si je vždy rád zapnu a sleduji. Dokonce naše asociace motoristického sportu vypsala mistrovství v onlineracingu, kde kluci jezdí s licencemi na platformě Raceroom. Jedná se o okruhové závodění, které je velmi těsné a napínavé a dobře se na něj kouká.

Máte už potvrzený nějaký tradiční závod, kde vás mohou diváci vidět?

V reálu nic neplánuji, neboť všechny moje finance momentálně investuji do vlastního bydlení. Ve virtuálních závodech je nejbližší Rally Hustopeče, které se jede od 16. do 21. června. Určitě mohu prozradit, že na trati budu poslední den a závod budu samozřejmě vysílat živě na svém YouTube Dennis Zeťák i na Twitchi deze99.