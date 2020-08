Ukázala prohra Sampi problém nabité sestavy?

Team Sampi má za sebou velmi dobré období, jelikož si jeho hráči odnesli cenné body z 1. Tipsport COOL ligy a vyhráli i nedávný Red Bull Logitech G Cup, za což dostali 75 tisíc korun. Ve třetím kole Tipsport COOL ligy ale přišla prohra s Brute (12:16), ve které se tak trochu ukázaly slabiny, jež mnozí viděli při oznámení soupisky.

Velký tlak je zejména na trenéru d0dim, který musí tým bez klasického in-game leadera naučit hrát bez této role, nebo ji jednomu z členů vštípit. S tím souhlasí i přední domácí hráč leckr.

"Když se všem hráčům bude individuálně dařit, Sampi mají určitě na top 3, ale chybí jim tam in-game leader. Podle toho, co vím, má kinzo dělat IGL a jak já znám kinza, kinzo je v CSku chytrej člověk, ale není to prostě in-game leader. Sám jsem mu to i říkal několikrát, ale kinzo a IGL, to mi nejde dohromady. Sampi mají neskutečně silný fire-power a vlastně čtyři hráči můžou plnit stejnou roli. Proto mám strach, aby se jim to tam nepomíchalo a nedělalo to problémy," říká leckr.

Je jasné, že Sampi budou díky svým hráčům neskutečně nebezpečným týmem pro každého soupeře na česko-slovenské scéně. Otázkou tedy je, jak dokáže kinzo plnit novou roli, nebo jak d0di s týmem po taktické stránce dokáže pracovat. Ve čtvrtek od 21:45 čeká Sampi souboj s týmem ECLOT, kterému se konečně podařilo získat první body. Velký test ale přijde až pak, jelikož Dytora a spol. čekají duely s nejsilnějšími celky: Enterprise (aktuálně 1. místo), CZC.eSuba (2. v power rankings) a SINNERS (1. v power rankings).