CS:GO Tipsport COOL liga má za sebou 13. kolo, Sampi jde na třetí místo!

Večerní program zahájil souboj mezi Eclot Gamingem a Sampi. Parta fotbalisty Jakuba Jankta mapu Nuke ovládla poměrem 16:14 a své soupeře v boji o play off tak dostala pod tlak.

V dalším duelu změřili síly hráči CZC.eSuby a týmu Sazka.BRUTE. Modrá krev si ze zápasu odnesla jednoznačnou výhru 16:4. V podobném duchu se nesl i souboj mezi úřadujícími mistry SINNERS a Dark Tigers. Hříšníci vyhráli na mapě Mirage 16:5.

V závěrečném střetnutí potřebovali bodovat slovenští zástupci z Enterprise proti eEriness MARVO. Prvně jmenovaným ale zápas vůbec nevyšel. Prohra 10:16 znamená pád na čtvrté místo.

Lídr tabulky z úvodu soutěže Enterprise tak nejspíš bude mít co dělat, aby po výkonnostním sešupu z posledních týdnů vůbec čtyřku zaručující postup do play off udržel.