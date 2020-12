LIVE STREAM: FIFA COOL liga pokračuje 8. kolem, kdo se přiblíží play off?

Esportová COOL liga ve hře FIFA 21 nabízí v úterý 8. kolo a fanoušky virtuálního fotbalu čekají napínavé bitev o vyřazovací fázi soutěže. Do konce základní části zbývá každému plejerovi odehrát čtyři zápasy, a do play off se tak stále ještě může probojovat každý z nich. Živý stream duelů můžete od 18:00 sledovat prostřednictvím webu Sport.cz.