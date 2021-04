Dark Tigers změnili CS:GO sestavu, nováčci si odbyli premiéru v COOL lize

Česká esportová organizace Dark Tigers stále hledá optimální složení své soupisky pro herní titul Counter-Strike: Global Offensive. Dvojice zkušených borců Martin „MAXX.“ Smolár a Tomáš „zyored“ Cvaniga odešla do zahraničního týmu. Tygři museli hledat náhradu. V úterý proto do svých řad přivítali českého hráče Davida „Aralio“ Vua a Slováka Patrika „outex“ Tomka. A obměněná soupiska hned v prvním zápase předvedla, že by se v ní mohl skrývat velký potenciál, v úterní COOL lize vzala eSubě oblíbenou mapu.