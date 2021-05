Na MČR v počítačových hrách se bude soutěžit i v League of Legends

Vodafone Mistrovství ČR v počítačových hrách zařazuje další herní titul. Medailová sada pro nejlepší tuzemské plejery se rozdá i v populární hře žánru MOBA League of Legends. Do listopadového finále Guseppe MČR v League of Legends 2021 se probojuje osm nejlepších týmů z Česka a Slovenska, které si rozdělí štědrou finanční odměnu. Prvního účastníka hlavní fáze budou diváci znát už 13. června.