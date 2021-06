Mistr COOL ligy Dolenský: Teď se chceme prosadit v Evropě a na MČR věřím v titul

O víkendu jste s Entropiqem získali titul v Tipsport COOL lize. Byla oslava?

Oslava ještě chvíli počká, ale určitě bude, až se zase všichni společně potkáme. Moc si toho vítězství vážíme a věřím, že další úspěchy budou následovat.

Soutěží jste prošli bez ztráty jediné mapy. Čekal jste před sezonou, že budete takto dominovat?

Do každého zápasu jsme šli naplno s cílem zahrát naši nejlepší hru. Přesto jsem počítal s tím, že nějaká ztráta mapy by ve skupinové fázi, případně v play off, mohla přijít. To se ovšem nestalo. Upřímně jsem takto hladký průběh nečekal. Play off jsme si následně důkladně pohlídali a vzali si pro sebe zasloužený titul.

Mistři COOL ligy v CS:GO z týmu Entropiq Prague

Co byl klíč k takto výraznému vzestupu ve vaší hře?

Řekl bych, že náš mindset a individuální forma. Věřili jsme si na každý duel a nic nás nepřekvapilo. Nechtěli jsme podcenit ani jeden zápas, a to se nám takém podařilo.

Na české scéně je aktuálně jen jeden lepší tým, se Sinners jste na MČR v počítačových hrách loni ve finále prohráli. Věříte, že letos budou šance větší?

Sinners máme rozhodně co vracet. Na MČR se těším a doufám, že letos před diváky titul získáme my.

Entropiq nedávno angažoval rusko-kazašský celek, který patří ke světové špičce. Vy jste teď tým číslo 2. Zdá se, že vás to ale zdravě namotivovalo...

Jsme za ně opravdu rádi. Sami projevují zájem nám pomáhat, takže určitě si od nich budeme chtít vzít maximum. Jejich analytik nás výborně připravil na finále COOL ligy a musím říct, že tak profesionální analýzu jsem ještě nikdy neviděl. Každopádně my se necítíme, že bychom byli odsunuti na druhé místo. Entropiq nám věnuje stále stejnou péči jako před angažováním mezinárodního týmu.

Odhalte plány pro nejbližší týdny, na jakých turnajích budete hrát?

Na domácí scéně nás v nejbližší době ještě čeká závěr 1. jarního splitu v SAZKA eLeague, na který se teď připravujeme. V Evropě hrajeme 2. nejvyšší ligu Esea Advanced, kde zatím probíhá skupinová fáze. V každém případě se budeme chtít účastnit EU kvalifikací, díky kterým bychom mohli být v Evropě více vidět.

Čeho byste chtěl v CS:GO dosáhnout, jaká je vaše vysněná meta?

Můj sen je získat titul z nějakého Tier 1 eventu. V plné hale diváků a pravidelně se na těchto akcích ukazovat. To je ale přání každého profesionálního hráče.