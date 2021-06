FIFA COOL ligu ovládli hráči Sparty, mistrem je Emerickson

Závěrečný hrací den české FIFA soutěže nabídl čtyři duely. V úvodním semifinálovém střetu se představil sparťan Caster proti Dalasovi94 z Teplic. Z vítězství 5:4 po dvou zápasech se nakonec radoval prvně jmenovaný.

V druhém semifinále podlehl po dvou zápasech MarioOoso99 těsně Emericksonovi 2:3. Duel o třetí místo ovládl poměrem 5:2 MarioOoso99 a na teplického Dalase zbyla nepopulární čtvrtá příčka.

Střet o titul šampiona COOL ligy nabídl nervydrásající podívanou. První zápas ovládl Emerickson, v druhém střetu finále se ale Casterovi podařilo vyrovnat a o mistrovi ligy muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se ve 117. minutě prosadil Emerickson a pyšnit se tak může svým premiérovým titulem v soutěži.

„Je to skvělý pocit konečně prolomit tu smůlu a na velkém turnaji brát první místo. Jsem rád, že se mi to povedlo a beru to jako jeden z největších úspěchů v kariéře," nechal se po utkání slyšet novopečený šampion Emerickson.