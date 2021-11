Porazil i Alonsa. Verstappen? Na úplně jiné úrovni, říká před vzájemnou konfrontací jezdec Entropiqu Podstata

Lukáš Podstata si teprve před dvěma lety koupil domů volant a začal brát eRacing vážně. Nyní už jako čerstvý a suverénní mistr republiky v Mercedes-benz Virtual GP začíná sbírat úspěchy i ve světové konkurenci. Jak se z armádního IT specialisty stal tak dobrý jezdec, a proč by si chtěl vyzkoušet také reálné závodění? To vše se dočtete v rozhovoru se sedmadvacetiletým jezdcem z elitního českého esportového týmu Entropiq.

Není obvyklé, že by někdo zaznamenal takový progres během dvou let, ne?

Těžko říct. Mně lidé říkali, že ve mně talent vidí, ale asi se nečekalo, že mi to půjde tak dobře. Pracoval jsem se zahraničními jezdci, kteří mi hodně pomohli. Samozřejmě si člověk musí tréninky s nimi zaplatit. Takže bych řekl, že je to kombinace tréninku a talentu. Ani já sám jsem nečekal, že bych mohl mít takové výsledky i ve světové konkurenci.

Potkáte se v závodech i se známými jmény z reálných závodů?

Začali jsme společně s Martinem Sirotkem jezdit 24H Serise, ve kterém jezdí za jeden z nejlepších týmů na světě Max Verstappen a Lando Norris. Proti jezdcům formule 1 bychom se měli postavit na konci února.

Esportový pilot Lukáš Podstata pózuje s trofejí po vítěze Virtual GP.

@Entropiqteam

Jak se budete připravovat na souboje s hvězdami F1?

Před závody si procházíme video, načteme brzdné body, nastudujeme trať s tím, jak projíždět zatáčky. Postupně potom na trati přidáváme, abychom se dostali do nejvyšší rychlosti. Myslím si, že taková příprava je podobná reálnému závodění. Nám ale samozřejmě chybí přetížení. Z pohledu psychické náročnosti se to ale dá srovnat s realitou.

Víte, jak jste na tom momentálně v porovnání se zmíněným Vestappenem?

On je opravdu někde jinde jak v F1, tak v eRacingu, který má pouze jako doplňkovou aktivitu a stejně drtí konkurenci.

A co s dalšími známými jmény ze světa motorsportu?

Jezdil jsem proti Fernandu Alonsovi nebo Rubensi Barichellovi. Jenže oni jsou spíše hobby jezdci, kteří si jezdí ve volných chvílích pro radost, takže se vůbec nechci chlubit, že jsem je porazil. Pro ně je to už opravdu jen zábava. Verstappen a Norris jsou na jiné úrovni, uvidíme, jak se nám proti nim bude dařit.

Předpokládám správně, že máte doma téměř reálný kokpit závodního vozu?

Zrovna o víkendu jsem přešel na triple screen (tři obrazovky), což znamená, že vidím okolo celého auta. Teď mám daleko lepší přehled a lépe vidím do zatáček. Vždy říkám, že opravdový simulátor mají jen ty největší společnosti jako Ferrari nebo třeba Mercedes, protože na něj mají finance. Na druhou stranu i tři obrazovky a dobrý formulový volant dokážou člověka vtáhnout do děje.

Dá se eRacingem uživit?

Myslím si, že třeba oproti Counter Striku byl eRacing opomíjený, ale pandemie mu paradoxně hodně pomohla, protože se celá scéna zpopularizovala a přibylo hodně jezdců. S tím začaly růst odměny za vítězství v závodech a tím pádem i platy pro jezdce. Zatím je eRacing v plenkách, ale může být mnohem populárnější i vzhledem k tomu, že zaujme i starší generaci. Dnes ti nejlepší jezdci se mohou virtuálním závoděním živit. Já osobně se mohu díky Entropiqu a dalším partnerům závodění věnovat na profesionálnější úrovni.

Jak dlouho se může člověk udržet na nejvyšší úrovni?

Myslím si, že se dá jezdit klidně až do čtyřiceti let. V tomhle je eRacing podobný jako reálný motorsport. Pokud to má člověk v hlavě srovnané, tak může vydržet dlouho, protože reflexy nejsou tak důležité jako v jiných hrách. Problém je ale v tom, že pokud máte třeba rodinu, tak máte priority někde jinde. To se ale může časem změnit, pokud budou hráči lépe placení. Na druhou stranu, pokud jezdíte hlavně pro zábavu, tak není věk určující. Vždyť eRacing začal bavit i mého tátu.

Chtěl byste si vyzkoušet i reálný motorsport?

Určitě ano. Chtěl bych zjistit, jestli na to mám i v reálu. Neříkám, že bych se chtěl s někým měřit hned v závodě, ale alespoň v tréninku. Podle časů bych pak viděl, jestli to má cenu dále zkoušet. Je potřeba si ale uvědomit, že v realitě člověka ovládá i strach, protože pokud nabouráte na počítači, tak se nic neděje. Když nabouráte v reálu, tak jde o zdraví a u menších kolizí o peníze, protože závodní auto není levné.

Máte to tedy v plánu?

Přemýšlím nad amatérskými závody v Brně nebo v Mostě. Rád bych si zkusil alespoň hodinku na trati a potom bych uviděl, jestli to má cenu.

Jak je náročné skloubit virtuální závodění s vašim povoláním IT specialisty u armády?

Chodím na čtyřiadvacetihodinové směny, takže jsou dny, kdy se tomu nemůžu věnovat vůbec s tím, že potom mám zase více času. Takže to jde, ale chtěl bych poděkovat i kolegům, kteří mi občas vyhoví, abych mohl jezdit naplno.