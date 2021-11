Entropiq na Majoru zazářil. Gratulují mi lidé napříč byznysem, těší Kabrhela

Česká esportová organizace Entropiq si v uplynulých dnech ve švédském Stockholmu připsala dosavadní největší úspěch ve své nedlouhé historii. Na turnaji PGL Major v CS:GO skončili černo-zelení jen těsně před branami čtvrtfinále na konečném devátém místě. Zakladatel týmu Martin Kabrhel nečekal, že se Entropiqu podaří mezi absolutní elitu dostat tak rychle a libuje si, že světová konkurence nyní musí s pražskou stájí do budoucna počítat.

Přitom Entropiq byl v konkurenci těch nejlepších esportových týmů na světě, které mají k dispozici mnohonásobně vyšší rozpočty, a hlavně více zkušeností, považován před turnajem za outsidera. I vzhledem k tomu, že český pokerový multimilionář Martin Kabrhel založil Entropiq teprve na začátku roku 2020.

„Chtěli jsme se prosadit a být jednou z nejlepších organizací na světě v horizontu od tří do pěti let, takže jsme nadšení, že se nám povedl takový úspěch vlastně už po roce a půl. Ke všemu přistupujeme spíše analyticky a přes data, takže to, že se nám povedlo udělat takový úspěch tak rychle, je spíše příjemné překvapení," libuje si Kabrhel.

Pokerový hráč Martin Kabrhel, zakladatel české esportové organizace Entropiq.

Úspěchu českého týmu, který na turnaji ve Stockholmu vyřídil mimo jiné i největší severoamerickou organizaci Team Liquid si všimli i Kabrheloví businessovi partneři. „Přišlo mi hodně zpráv a gratulací, to jen dokazuje, že už má esport přesah."

„Před turnajem jsme si říkali, že bychom se chtěli dostat mezi nejlepších šestnáct a případně se poprat o nejlepší osmičku, což se nám z měřitelného pohledu povedlo. Ještě více jsme ale spokojení s tím, jaký jsme zanechali dojem a jak kompaktní hru náš tým pod vedením špičkového trenéra předváděl," oceňuje Kabrhel sestavu čtyř Rusů a jednoho Kazacha, kteří od května letošního roku nastupují za český tým.

Úspěch stále ještě velmi mladého týmu navíc zaujal celou esportovou komunitu. „Získali jsme takovou pověst černého koně, který se dokáže prosadit. Třeba v rozhodujícím zápase o postup proti nejlepšímu francouzskému týmu Vitality nám nezúčastnění fanoušci přáli postoupit. Projevil se takový ten efekt toho, že se fandí spíše týmu, který není favoritem," vysvětluje historicky nejúspěšnější český hráč pokeru.

„Z hlediska prestiže nám výsledek ze Stockholmu do budoucna pomůže. Světová konkurence s námi musí počítat. Na tomto kýženém úspěchu můžeme stavět, ale taky musíme pokračovat v další práci," uzavírá zakladatel českého týmu.