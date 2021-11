O víkendu vyvrcholí MČR v počítačových hrách. Kdo získá titul v CS:GO?

Osm celků letošního mistrovství je rozděleno do dvou skupin. Nejlepší dva týmy z obou skupin postoupí do víkendového semifinále. Do něj vede cesta přes minimálně dvě výhry v základní části.

Z úvodních duelů se vítězové utkají o přímý postup, poražení na sebe narazí v duelu o vyřazení a celky, které prohrají zápas vítězů, se utkají s vítězi duelu poražených v decider zápasech.

SINNERS s pohárem pro mistra Česka v CS:GO ročníku 2020. Archivní foto

@playzone.cz

Vše odstartuje už ve středu duely skupiny A. Od 17:00 nastoupí eSuba proti Glore, následovat bude souboj Dynama s Entropiq Prague. Ve čtvrtek přijde na řadu skupina B. Začnou Enterprise proti Sampi, následovat bude duel Sinners proti eRiness Marvo.

Největším favoritem budou Sinners

Nejžhavějšími kandidáty na zisk cenné trofeje jsou liberečtí Sinners. Ti po příchodu hvězdného Tomáše „oskar" Šťastného prožili sezonu snů.

Dostali se v žebříčku mezi 20 nejlepších týmů světa. Zahráli si prestižní ESL Pro League a získali několik triumfů na B-Tier turnajích. Ovládli také tuzemskou eLeague. O parádní formu ale v závěru roku přišli. Postup na Major jim těsně unikl a na nedávném V4 nepostoupili ze skupiny.

Skvělou formou v závěru roku se naopak prezentuje druhý největší adept na titul Enterprise ze Slovenska. Ti ovládli tuzemskou COOL ligu, na eLeague skončili druzí společně s Entropiq Prague a na nedávném V4 připsali cenný skalp Movistar Riders, účastníků Majoru.

Třetím favoritem bude česká sestava Entropiq Prague. Michal "leckr" Kadlíček a spol. loni ve finále potrápili Sinners. V poslední době se ovšem také spíše hledají. Zopakovat loňský postup do finále by pro ně byl určitě úspěch.

Čtveřici favoritů uzavírá eSuba. Ta v říjnu ovládla mistrovství Slovenska. Dlouhodobě patří mezi českou špičku a v eLeague obsadila třetí příčku.

Mistr Česka v CS:GO bude znám už v neděli 28. listopadu. Web Sport.cz nabídne z největší české esportové události podrobné zpravodajství.