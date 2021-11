Florbalisté Bohemians podlehli Black Angels a zůstali čtvrtí

Bohemians vedli nad Black Angels už 5:3, ale dobře rozehraný zápas ztratili a pouze se přiblížili Vítkovicím na rozdíl jednoho bodu. Sedmí Black Angels na 5:5 vyrovnali 31 sekund před koncem třetí třetiny díky brance Jakuba Bočka, který si v utkání připsal čtyři body. Svou třetí asistencí se podílel v čase 64:04 na gólu svého dvojčete Matěje, jenž rozhodl svou druhou trefou v zápase.

Na vítězství Chodova se podílel dvěma góly a asistencí Marek Vávra. Stejnou bilanci měl v dresu poražených Mikuláš Krbec. "Bylo to atraktivní utkání a diváci se až do konce nenudili, bohužel pro nás. My jsme tam měli velkou bojovnost, rvali jsme se jeden za druhého. Jsme spokojení, jsou to důležité body," řekl trenér Chodova David Podhráský.

Livesport superliga florbalistů: Dohrávka 13. kola: FbŠ Bohemians - Black Angels 5:6 v prodl. (1:1, 2:2, 2:2 - 0:1) Branky: 30. a 42. F. Forman, 13. P. Šebek, 22. Gajdoš, 45. Hrabčák - 29. a 65. M. Boček, 3. M. Burian, 24. Renčín, 53. Obuškevič, 60. J. Boček. Dohrávka 16. kola: Chodov - Sparta Praha 7:6 (3:1, 2:2, 2:3) Branky: 27. a 53. M. Vávra, 3. Majer, 6. Řezáč, 17. Doubek, 32. Strnad, 51. Vošta - 34. a 56. M. Krbec, 18. Kolstrunk, 39. Zouzal, 58. Garčar, 60. Pruner.