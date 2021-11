Florbalisté Bohemians podlehli Black Angels a zůstali čtvrtí

Na vítězství Chodova se podílel dvěma góly a asistencí Marek Vávra. Stejnou bilanci měl v dresu poražených Mikuláš Krbec. "Bylo to atraktivní utkání a diváci se až do konce nenudili, bohužel pro nás. My jsme tam měli velkou bojovnost, rvali jsme se jeden za druhého. Jsme spokojení, jsou to důležité body," řekl trenér Chodova David Podhráský.