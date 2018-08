Věřím, že se budeme zlepšovat, řekl po remízové premiéře nový trenér Šustr

Jak byste ohodnotil výkon svěřenců při své premiéře u mužstva?

Ze dvou pohledů. Pokud jde o pracovitost, bojovnost a nasazení, za to bych jim dal vysokou známku. Fotbalovosti jsme ale ještě moc neukázali. Věřím ale, že to byl první krok na cestě, po které chceme jít. A snad se budeme postupně zlepšovat.

Vedli jste 2:0, přesto odvážíte z Ústí jen bod. Je to zklamání?

S výsledkem nejsme spokojení. Vzhledem k vývoji utkání jsme měli vyhrát. Zároveň sportovně uznávám, že Ústí hrálo dobrý fotbal a byli jsme spíše týmem, který se více bránil. To, že jsme dali dva góly po standardních situacích, je pozitivní. Ale jednu obrannou standardku jsme neuhlídali. Je to škoda, že jsme ostře sledovanou partii nezvládli až do konce.

Byl zápas v Ústí pro vás osobně pikantní s ohledem na to, že jste se současným ústeckým trenérem Alešem Křečkem kdysi společně působili v prvoligové Zbrojovce Brno?

Známe se velice dobře. Byli jsme kamarády a tak to zůstane. Vzpomínám si, že když odvolali trenéra Miroslava Beránka a jeho roli vzal tehdejší asistent Aleš Křeček, trénoval jsem juniorku a dělal jsem mu asistenta u áčka.

Váš trenérský souboj skončil nerozhodně. Jak intenzivně jste svůj debut prožíval?

S podobnými dojmy jako když jsem kdysi sám hrál fotbal. To, že mohu trénovat Zbrojovku, je výzva a obrovská čest. Byl jsem natěšený s určitým vnitřním pocitem. Připravoval jsem se na to, abych byl klidný. A předpokládám, že tak budu nachystaný na každý další zápas. Tréninky jsou náročné, ale pro mě jsou hráči partneři, nejsem jejich nadšéf.

Co jste stihl během tří dní práce s mužstvem?

Zásadní změny nebyly. Jenom jsme si nastavili určité principy. Je to spíš poznávací proces. Chceme usilovat o vítězství a od nás neuvidíte ani jednou hrát zanďoura. V reprezentační pauze máme ještě domácí pohár a nic jiného pro nás nemůže existovat, než postup do dalšího kola.

Po odvolání bývalého realizačního týmu v čele s trenérem Pivarníkem ale zůstal na svém postu vedoucí mužstva Libor Došek, který byl i na zápase v Ústí. Jak vidíte jeho pozici?

S Liborem jsme spolu hráli a jsem rád, že můžeme spolupracovat. Dává mi zpětnou vazbu v určitých věcech, co se týče fotbalu. Tam je to v pořádku.

Můžete v krátkosti nastínit svoji vizi směrem do dalších měsíců?

Chceme zvednout výkonnost týmu. Jenom takový cíl nás dovede k výsledkům. Není vhodné zrovna teď uvažovat, jestli můžeme být třetí nebo první. Hlavní je, když si řekneme a potvrdíme, že hrajeme dobrý fotbal.