Žádnou nabídku z Liberce jsem nedostal, říká kouč Opavy. V kabině byla největší bouřka

„Jednal jsem s Libercem v prosinci, od té doby mě nikdo nekontaktoval a v tuhle chvíli se plně soustředím na Opavu," řekl po utkání 28. kola druhé ligy s Příbramí Skuhravý.

Kouč, který přišel do Slezska v létě roku 2016 místo Jana Baránka, má v Opavě smlouvu ještě na dvě nadcházející sezóny.

Za každou cenu v klubu ale setrvávat nechce. „Postupem do první ligy jsme udělali teprve první krok. Teď bude záležet na tom, a mluvím čistě za sebe, zda klub bude i nadále vědět, kam chce směřovat. Podmínky pro to, abychom se mohli dál systematicky zlepšovat, mít možnost doplňovat kádr, pracovat lépe s mládeží, jsou pro mě hodně důležité. Pokud budu mít jistotu, že to tak bude, tak nemám absolutně důvod odcházet," naznačil Skuhravý, že v klubu bez ambicí působit nechce.

„Moc si chci vyzkoušet, jestli to mužstvo, které jsme v Opavě dva roky budovali, je v lize konkurenceschopné. A strašně by mě mrzelo, kdybych o tohle přišel. Ale pokud to bude jen hra o záchranu, tak nevím, zda mě to bude úplně zajímat. A to v tuto chvíli ne úplně záleží na mně," prozradil někdejší kouč Jablonce.

Po utkání s Příbramí, která si na opavském stadiónu zajistila návrat do ligy, cítil rozčarování. „Rozumím tomu, že naše ostražitost po postupu trochu opadla, ale zlobím se. Odehráli jsme to jako klasický český hráč. Pokud si může ulevit, tak to udělá. Takovou bouřku, jakou jsem o přestávce udělal v kabině, jsem tady ještě nikdy neudělal. Chtěli jsme doma zažít euforii a my dovolili, že tady dneska slaví Příbram. Fanouškům patří obrovský dík, kéž bychom se jim vyrovnali," komentoval Skuhravý.