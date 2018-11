Zidane zvažuje žhavou nabídku. Po PSG a United o něj usiluje další obr

O vehementním zájmu Bayernu píše španělský server OK Diario. „Zjišťují situaci," píše web o počínaní bavorského klubu. Zidane skončil v červnu na lavičce Realu, krátce poté, co Bílý balet získal potřetí v řadě trofej za triumf v Lize mistrů.

Naordinoval si odpočinek. A také to rozjelo vlnu spekulací, kde by mohl skončit. Mluvilo se o tom, že by vedl Manchester United, že by mohl dělat sportovního ředitele v Juventusu, že o něj má zájem PSG. Většinou šlo ale o záležitosti spojené až s příští sezonou, zato Bayern asi bude chtít nelichotivou situaci řešit záhy, spíše okamžitě.

[OK Diario 🇪🇸] Le Bayern aurait contacté Zinédine Zidane la semaine dernière pour lui offrir le poste d'entraîneur pour la saison prochaine !



Le Bayern ne prévoit pas de continuer avec Niko Kovac sur le long terme. — Nassim Bouras (@BourasNassim) 13. listopadu 2018

Podle webu je Zidane ve fázi rozhodování. „Je třeba poznamenat, že (Zidane) má skvělé vztahy s některými šéfy klubu, zejména s Hasanem Salihamidžičem, současným sportovním ředitelem," upozorňuje dále Ok Diario.

Výběr pro Zidana je v tuto chvíli jasný. Bayern hned, PSG či Manchester United od nové sezony. Anebo přijdou úplně jiné výzvy?