Schickovo Lipsko už zase zahájilo přípravu. Situace je napjatá, přiznal ředitel klubu

Minulý tyýden takto slavil Marcel Sabitzer postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, teď i Lipsko řeši ekonomický dopad přerušené bundesligy.

V tréninkovém areálu v Cottawegu rozdělil hráče na několik skupin, které trénovaly na třech různých místech. Ale samozřejmě bez toho, aby se nacvičovaly nějaké herní situace, natož aby si hráči mezi sebou rozdali fotbal.

Jakýkoli fyzický kontakt byl vyloučen, takže se pouze běhalo, driblovalo s míčem, zkoušela střelba. Prostě jen a jen individuální cvičení.

„Před pár dny jsme slavili postup do čtvrtfinále Ligy mistrů a teď jsme v extrémní situaci, která se během týdne velice dramaticky změnila. Rozhodně nežijeme představou, že se nám nemůže nic stát a že si můžeme dělat co chceme. Klademe si spoustu otázek. Třeba jak minimalizovat rizika, jakou formou pokračovat v přípravě, kolik lidé z realizačního týmu zapojit," nechal se slyšet ředitel RB Lipsko Oliver Mintzlaff.

Trenér proto bedlivě dohlížel, aby jeho svěřenci nebyli vůbec pohromadě. Společná šatna tudíž zůstala uzamčená a hráči se převlékali i sprchovali ve svých místnostech, které mají v tréninkovém centru k dispozici. Dokonce tam i obědvali, protože i jídelna zůstala zavřená. Nagelesmann navíc souhlasil, aby si někteří odnesli jídlo domů a obědvali v soukromí.

Otázkou samozřejmě je, jak dlouho tato forma společné přípravy bude v Lipsku probíhat. Pokud totiž dojde i v Sasku k zpřísnění dosavadních opatření, což je hodně reálné, bude muset i Nagelsmann s touto improvizovanou formou přípravy skončit.

„Situace zůstává napjatá a bude samozřejmě záležet na tom, jak dál se coronavirus rozšíří a jaká další opatření přijme spolková vláda. Neočekávám ale, že se za tři týdny všechno vrátí k normálu a že zase budeme hrát na vyprodaném stadionu," zachovává střízlivý názor generální ředitel Lipska Mintzlaff a připouští, že není vůbec jisté, zda se podaří sezonu dokončit.

Fanoušci Lipska před zápasem Ligy mistrů proti Tottenhamu.

Matthew Childs, Reuters

„Po odkladu evropského šampionátu na příští rok máme sice o trochu víc času, ale dokončení sezony nezávisí na odložení mistrovství Evropy, ale na dalším vývoji pandemie."

Mintzlaff mluvil i o scestných představách, že Lipsko může být na rozdíl od menších bundesligových klubů v klidu, protože sponzor Red Bull zacelí jakoukoli finanční ztrátu, která v klubovém rozpočtu přerušením nebo předčasným koncem bundesligy logicky vznikne.

Patrik Schick (vpravo) z Lipska se rve o míč s Ericem Dierem z Tottenhamu.

Matthew Childs, Reuters

„Taková představa je zcela mylná. I my jsme už přijali balíček úsporných opatření, zrušili jsme investice a strategické kampaně, které v současnosti nejsou nutné. Zaměstnáváme v klubu více než 400 lidí a naší prioritou teď je, abychom nemuseli provádět personální škrty a každý zaměstnanec si udržel svou práci. Sponzorství pochopitelně pokračuje, ale příjmy z televizních práv či prodeje vstupenek, to vše je minulost. I proto jsme si museli vzít nějaké půjčky, protože momentálně nelze předvídat, kdy se bundesliga vrátí do podoby, v jaké ji známe."