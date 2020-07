Nejtěžší sezona v kariéře neskončila tragédií. Pavlenka odvalil obrovský kámen

Hrozil jim sestup, který by v Brémách považovali za tragédii. Fotbalisté Werderu nakonec obrovský kámen odvalili. Zachránili se v německé bundeslize až v baráži proti druholigovému Heidenheimu. „Když porovnám všechny sezony, tak letošní byla rozhodně nejnáročnější. Tlak je venku mnohem vyšší než v české lize a v reprezentaci jsem zase tolik zápasů neodehrál,“ bilancuje český brankář Jiří Pavlenka. V klubu s ním působí i další Čech, obránce Theodor Gebre Selassie.

Museli bojovat až do poslední chvíle. Brémám hrozilo, že přijdou o prvoligovou příslušnost, která jim nepřetržitě patří od sezony 1981/82.

„Odpovědnost byla obrovská. Město i fanoušci fotbalem žijí a pro všechny by byla velká tragédie, kdyby se sestoupilo do druhé ligy. Werder je tým, který odehrál v bundeslize nejvíce sezon, dokonce víc než Bayern Mnichov," poukazuje Jiří Pavlenka v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Hráči netají, že v závěru sezony přežili klinickou smrt. Dvě kola před koncem se zdálo, že přímému sestupu neuniknou. Konkurenční Düsseldorf je měl v hrsti.

Hamburk senzačně vybouchl

„Věřili jsme, že poslední dvě kola zvládneme, Düsseldorf někde ztratí a budeme mít záchranu ve vlastních rukou. Ale bohužel jsme nezvládli předposlední zápas v Mohuči. Naštěstí nám proti Düsseldorfu pomohl jak Augsburg, tak potom Union. V případě stejného počtu bodů bychom byli v baráži díky poslednímu zápasu my," bilancuje Pavlenka.

Hamburk ve finiši druhé ligy senzačně vybouchl. Soupeřem v baráži tak byl nečekaně Heidenheim.

Fotbalisté Werderu Brémy diskutují s rozhodčím odvetného duelu baráže o účast v nejvyšší německé soutěži. Brémy remizovaly v Heidenheimu 2:2, což jim stačilo k udržení mezi elitou. Slavit mohli i Češi Pavlenka a Gebre Selassie.

Kai Pfaffenbach, Reuters

„Baráž je hodně specifická. Jako tým z první ligy jsme byli pod obrovským tlakem, Heidenheim neměl co ztratit. Navíc měl obrovskou motivaci, jelikož mohl vůbec poprvé postoupit do první ligy. Však jsme na hřišti působili místy hodně nervózně, což se na nás v baráži podepsalo," netají osmadvacetiletý bývalý gólman Baníku a Slavie.

Záchrana odložila myšlenky na přestup

Doma Brémy na úvod baráže remizovaly bez branek a po remíze 2:2 v odvetě bundesligu udržely.

„Nikdo si nepřipouštěl, že bychom do druhé ligy spadli, jelikož si všichni byli vědomi, jaké finanční i sportovní následky by to pro klub mělo. Po zápase jsme byli všichni samozřejmě hodně nadšení. Spadl z nás obrovský kámen, který jsme na sobě během záchranářské mise měli," popisuje Pavlenka.

Dlouhodobě se spekuluje o možnostech jeho kariérního posunu. V posledních měsících se však o tématu ani moc nechtěl bavit.

„Chtěl jsem se soustředit opravdu jen na to, abych svými výkony pomohl Brémám v lize," ujišťuje gólman české reprezentace.