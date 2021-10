Už od léta je v Mnichově. Nebylo to složité, říká Čech v Bayernu. Krajan šanci v týmu nemá

„Teď už můžu říct, že jsme byli dohodnutí delší dobu," přiznává pro společnost Sport Invest, která jej zastupuje.

Už od léta žije s rodinou v Mnichově. „Aby děti mohly začít školní rok v nové škole. Spolupráce měla původně startovat až od ledna, kdy jsem měl nastoupit do campusu k mládeži. Vše urychlily zdravotní problémy Waltera Junghanse, který má na starosti brankáře u juniorky. Naskakuji teď na záskok právě k juniorce, od konce týdne jsem u týmu," nastiňuje situaci dvaačtyřicetiletý někdejší český fotbalista, který po minulé sezoně ukončil v Českých Budějovicích profesionální kariéru.

Brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný inkasuje gól z penalty od Guélora Kangy ze Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Možný přechod do Bayernu pro něj nebyl něčím novým, v minulosti nebylo daleko ani jeho angažmá v Bavorsku coby hráče.

„Je pravda, že téma Bayernu Mnichov mě v kariéře několikrát potkalo. Po skončení aktivní kariéry komunikace nabrala na intenzitě, s klubovými zástupci jsem byl v kontaktu pravidelně. A jsem moc rád, že to teď odstartuje naplno," netají radost Drobný, který během kariéry chytal hned za pět německých klubů - Bochum, Herthu, Hamburk, Brémy a Düsseldorf.

Mezi tyčemi pak končil v Budějovicích. Bylo jednou z variant pokračování fotbalového života také setrvání v Česku?

„Upřímně jsem svoji budoucnost cítil v Německu," přiznává. „Do Čech jsem přicházel na trenérskou výpomoc na několik měsíců hlavně díky Davidu Horejšovi, nakonec se to vyvrbilo úplně jinak (na dlouhé měsíce se stal klubovou jedničkou). Jsem za to rád, byly to cenné zkušenosti po lidské i pracovní stránce. A paradoxně mě to utvrdilo v přesvědčení, že svoji dlouhodobou pracovní budoucnost vidím v zahraničí."

Jako trenér brankářů mohl naskočit rovnou do bundesligy. Možností měl několik. Bayern mu nejvyšší německou soutěž nenabízel, ale přesto mu dal přednost.

„V konečném součtu to nebylo složité. Jednou věcí je, že pozice trenéra brankářů v bundeslize je obrovskou výzvou. Nebál bych se toho, zároveň cítím, že není kam se hnát a mám se nadále co učit. Hlavní bylo to, že Bayern je pro mě nejlepším klubem na světě. Chápu, že je to poměrně subjektivní hodnocení, ale organizací, systémem práce i vítěznou mentalitou prostě vidím klub nejvýš. A být jeho součástí je pro mě čest," tvrdí Drobný, ač k nejvyšší soutěži je v tuto chvíli daleko.

„Aktuálně budu působit u juniorky, která hraje čtvrtou nejvyšší soutěž. Po návratu Waltera Junghanse bude moje pozice upřesněna, nejpravděpodobnější je práce s mládeží v rámci vyhlášené mnichovské akademie. Budu dohlížet na vývoj mladých talentů, rozvíjet je a v rámci možností je dále posouvat ve výkonnosti i v kariéře. Těším se na to."

A co vize působení u prvního týmu? „Takto o své pozici vůbec nepřemýšlím. Dostal jsem nabídku práce s mladými, tu jsem přijal s nadšením a absolutním respektem. Cokoliv jiného než stoprocentní koncentrace na současnou práci je nemyslitelná. Vždy jsem chtěl po spoluhráčích maximum a stejně to mám sám se sebou. První tým Bayernu je nejen v rámci trenérství nejvyšší možná meta, tam v tuto chvíli vůbec nekoukám," reaguje.

Během kariéry zažil hodně trenérů. Vyložený vzor, od kterého by si bral nejvíce učebnicových zkušeností, však nemá.

„Z mého úhlu pohledu nelze při výchově talentů uplatnit učebnicové postupy. Každý je individualita, každý potřebuje jiný přístup. Brankář ještě více než hráči z pole. Nějaké zkušenosti mám, dále se vzdělávám. A mým cílem bude tohle všechno skloubit a využít k tomu, abych pro Bayern vychoval další skvělé gólmany," říká Dlouhý.

Nabízí se otázka, jestli třeba i v Česku nevidí gólmana, na kterého by v Bayernu upozornil.

„Při vší úctě ke klukům v české lize bych to teď neudělal," přemítá s tím, že nepodceňuje české brankáře, ale klíčové je pro ně ´obrovské specifikum týmu, jakým je Bayern, kde navíc historicky vždy působili skvělí němečtí brankáři, reprezentanti. „A německá brankářská škola produkuje nadále skvělé gólmany. Nicméně věřím, že někteří mladí brankáři, kteří jsou nyní ve velkých klubech v zahraničí a nasávají tamní přístup k fotbalu, tu šanci třeba v budoucnu dostanou," dodává.