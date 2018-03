Bolt na tréninku fotbalistů Dortmundu dal gól i jesle

Na světového rekordmana, který loni ukončil atletickou kariéru, se do tréninkového centra Dortmundu přišlo podívat asi 1500 fanoušků. Někteří příznivci přinesli jamajské vlajky a jedenáctinásobného mistra světa hlasitě podporovali. "Bylo to fajn, užil jsme si to. Všichni byli skvělí," citovala Bolta agentura AP.

Bolt po konci atletické kariéry několikrát zopakoval, že by se nyní rád profesionálně věnoval fotbalu. Ve středu si v Basileji zahrál charitativní exhibici v malém fotbale, kde nastoupil vedle hvězd jako Diego Maradona, Patrick Kluivert, Roberto Carlos nebo Marco Materazzi.

Po utkání žertoval, že doufá, že příprava s Dortmundem mu pomůže ke smlouvě s Manchesterem United, který je jeho oblíbeným klubem. Trenér Borussie Peter Stöger si však myslí, že na profesionální kariéru ve fotbale je v Boltově případě už příliš pozdě.

"Usain je skvělý kluk, naprosto v pohodě. Myslím, že si to opravdu užil a splnil si u nás sen. Je ale ve věku, kdy už se nemůže nějak zásadně zlepšovat," uvedl rakouský kouč. "Ano, je šikovný, fotbalu rozumí, ale má nedostatky v souhře s týmem," prohlásil.