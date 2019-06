Sivok chce zůstat v zahraničí. Doma ale bude hrát jedině za Dynamo, s nímž trénuje

Začal v mateřském klubu během úterý zase trénovat, velký návrat však ještě není zdaleka jistý. Obránce Tomáš Sivok by mohl posílit fotbalisty Českých Budějovic, prioritou pro něj ale stále zůstává setrvání v zahraničí. Po konci v izraelském Maccabi Petah Tikva čeká na zajímavou nabídku z ciziny. Pokud by se pětatřicetiletý bývalý reprezentační kapitán rozhodl pro návrat domů, zůstal by v Dynamu, týmu nováčka nejvyšší soutěže. Jasno chce mít do konce července.