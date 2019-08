Každý je hratelný, i mistr, burcuje Straka. Proti Slavii vyrukuje s posilou ze Sparty

Čeká je srážka s obhájcem titulu a v ligové tabulce se po úvodních třech kolech krčí na úplném dně bez jediného bodu. Trenér fotbalistů Karviné František Straka ale nepanikaří. Přestože v neděli přijede do Karviné protivník v lize nejtěžší - Slavia (16:30). Do souboje s úřadujícím mistrem půjde slezský tým posílen. Ze Sparty získal na přestup srbského záložníka Vukadina Vukadinoviče.

Rychlého a dynamického fotbalistu na kraj hřiště potřebují. Proto si od čerstvé posily hodně slibují.

„Moc se těším. Chci hrát ligu, po návratu z Turecka jsem byl v béčku Sparty a hrál převážně přípravné zápasy. Bavil jsem se s Filipem Panákem (v minulé sezoně přestoupil z Karviné do Sparty - pozn. red.) a ten mi říkal, že se to v Karviné hodně změnilo, že je tady krásný stadion a zázemí. Chválil to. Moc se těším na neděli a na první zápas," říká 28letý Vukadin Vukadinović, pro něhož je Karviná čtvrtým prvoligovým angažmá v Česku - působil v Jablonci, Slavii, Zlíně a Spartě. Poslední ligový start si nicméně připsal v polovině prosince loňského roku v Příbrami, kde Sparta remizovala 1:1.

Vukadin Vukadinovič ze Zlína (vpředu) oslavuje se spoluhráči gól během utkání se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

Autor jedenácti ligových gólů by měl zkvalitnit především karvinskou ofenzívu a hru po křídle. „Moc dobře si uvědomujeme, že jsme na nule. Je to nepříjemná situace a v neděli uděláme všichni maximum, abychom bodovali. Nechceme v domácím prostředí před výbornými fanoušky rozdávat soupeřům body," upozorňuje trenér František Straka.

Těžká série pokračuje

Karviná má zkraje ligového ročníku velmi těžký los. Startovala v Mladé Boleslavi (0:1), poté doma hostila Baník Ostrava (1:2) a před týdnem hrála v Plzni (2:3). Nyní ji čeká neporažená Slavia Praha. „Bude to nesmírně obtížné, Slavia má obrovskou kvalitu a momentálně je to nejlepší český tým. Ale sebrat takovému mančaftu nějaký bod je ohromně motivující," ví 61letý kouč.

Zkušený stratég věří, že aktuálně nejlepší český tým jsou jeho svěřenci schopní porazit. V dosavadních šesti ligových zápasech ovšem pokaždé brala body výhradně Slavia. „Každý je hratelný, i Slavia. Podívejte se na Olomouc, která v neděli sahala v Praze po bodu," připomíná Straka utkání v Edenu, v němž Olomouc mohla srovnat z pokutového kopu.

V minulých utkáních v sestavě Karviné chyběla řada opor, což se do neděle nijak výrazně nezmění. „Určitý posun u všech zraněných hráčů je, a to mě ohromně těší. Týká se Guby a Ba Louy. Když všechno dobře půjde, tak jeden z nich by mohl být připravený tak, aby alespoň v průběhu mohl do hry zasáhnout," prozrazuje Straka, jenž Slavii od října 2011 do března následujícího roku trénoval.