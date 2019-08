Nezachovali jsme se jako vítězové, ale jako lůzři, má jasno kouč Csaplár

„Je to pro nás veliké zklamání. Po vítězství v Opavě jsme bohužel doma promarnili příležitost posunout se v tabulce do elitní šestky," smutní bosenský záložník Fastavu Adnan Džafič. Lituje několika promarněných tutovek v prvním poločase. „Chtělo to dát vedoucí gól. My ho nevstřelili, a navíc jsme si nepohlídali první vážnější soupeřovu akci," štve ho.

Zlíňané se nevzdali ani po vyloučení obránce Azackého, který viděl krátce po pauze po druhé žluté také červenou kartu. „Ani v deseti jsme nic nevzdali. Nezalezli jsme dozadu, utkání jsme nezabalili. Jenže Karvinští měli díky naší aktivitě paradoxně hodně prostoru pro rychlé protiútoky. Udělili nám lekci z produktivity," uznává Džafič.

Trenér Zlína Josef Csaplár před začátkem utkání na hřišti Slovácka.

Luděk Peřina, ČTK

Notně rozčarovaný z nečekaného domácího nezdaru je i trenér ševců Josef Csaplár. „Mrzí mě taky způsob porážky. Bylo to první utkání v sezoně, v němž od nás všichni čekali vítězství. Mohli jsme poskočit nahoru. Je obrovský rozdíl být vpředu anebo ve středu tabulky. Natož třeba usilovat o záchranu," mrzí trenéra.

„My jsme bohužel pomyslnou smeč nezvládli a posun výš promrhali. Zápas nám ukázal, že bude potřeba ještě hodně změnit. Nezachovali jsme se totiž jako vítězové, ale jako úplní lůzři. Teď se musíme vynasnažit, aby se nám podobná příležitost co nejdřív zase naskytla," přemítá zlínský kouč.

Nechce jmenovat, ale výkony tří svých svěřenců označil za katastrofální. „I tak jsme si hlavně v první půli vytvořili dost vyložených šancí, které bylo docela těžké neproměnit," má jasno Csaplár, jenž považuje za zásadní problém rovněž Azackého vyloučení. „Bylo naprosto zbytečné. Jak se ukázalo, dostalo nás definitivně do kolen," připouští.

Prozradil, že den před utkáním potkal ve Zlíně karvinského trenéra Františka Straku. „Byla to úplná náhoda, ale strávili jsme spolu půl hodiny v družném hovoru. Probrali jsme všechno možné. Bylo to fajn, což se o zápase rozhodně říct nedá," vyloudil Csaplár smutný úsměv.