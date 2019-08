Čtyři góly jsou mu málo? Trenér Boleslavi si rýpl do kanonýra Komličenka

„Kritizovat hráče, který dal čtyři góly, bude působit směšně a víte, že Komli je takový můj nevlastní syn, ale pokud si přeje svoje vysněné angažmá, musí podávat ve hře lepší výkony," řekl na tiskové konferenci Weber.

Mladá Boleslav už před sezonou uvedla, že počítá s Komličenkovým odchodem. Před pár týdny se o něj zajímal Lokomotiv Moskva. Aktuálně však nikam namířeno nemá.

Trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber povzbuzuje své svěřence v utkání s Českými Budějovicemi.

Vít Černý, ČTK

„Pokud mám přesné informace, tak v současné chvíli se žádná nabídka neřeší, ale znáte to, na konci přestupního období se jednání začnou vždycky zrychlovat. V současné době se nic neděje. Předpokládám, že Komli bude zítra na tréninku," uvedl Weber.

Komličenko, který v minulé sezoně díky 29 brankám vytvořil rekord samostatné soutěže, naskočil do základní sestavy poté, co předchozí tři soutěžní zápasy kvůli zranění vynechal. „Nikdo nemohl tušit, jak na tom po zranění bude, ale on přijde a čtyřmi góly to rozhodne. Klobouk dolů," prohlásil mladoboleslavský záložník Pavel Bucha.

"Co šance, to gól. Má takovou mentalitu, je hrozně gólový, má na to čuch a padá mu to tam. Jsme za to hrozně rádi," konstatoval Bucha.