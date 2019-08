Spor o penaltu! To je nějaké nové sparťanské pravidlo? rýpl si liberecký hrdina do Letenských

Penalta pro Liberec rozpoutala peklo. Severočeši v nedělní dohrávce 7. kola fotbalové ligy porazili Spartu a emoce po utkání plály. Za všechno mohl střet sparťana Matěje Hanouska a libereckého Tomáše Malinského z 55. minuty za stavu 1:0 pro domácí. Sudí Pavel Julínek nechal situaci posoudit u videa a nakonec ukázal na penaltový puntík. „Nevím, jestli je to nějaké nové pravidlo, že když někdo někomu podrazí nohy, tak to faul není? To je možná nějaké nové sparťanské pravidlo. Byl to jasný faul, on do mě kopnul," rýpl si Malinský do Letenských. „Do poslední chvíle jsem byl přesvědčený, že to byl faul na mě," oponoval sparťan v pozápasovém rozhovoru na O2 TV.