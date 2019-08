Šéfovi FAČR Malíkovi vadí chyby, jichž se dopouštějí v lize sudí i systém VAR. Chovance neodvolá

Sparta vydala prohlášení, v němž mimo jiné uvádí, že byla ve čtyřech zápasech poškozena, zpochybňuje regulérnost ligy a vyzývá komisi rozhodčích i vedení FAČR, aby zjednali nápravu. Vnímáte problémy se sudími, které škodí celému fotbalu?

Tento problém vnímám. Budu apelovat na komisi rozhodčích, která spadá pod FAČR, aby se touto situací zabývala. Podle mého názoru je jedním z řešení urychlené zavedení systému VAR na všech utkáních, ale také abychom měli jednotnou technologii, a dostatek proškolených rozhodčích. Tomu se budu osobně hodně intenzivně věnovat.

Chyb rozhodčích v nejvyšší soutěži přibývá, správně nefunguje ani systém VAR. Není čas odvolat šéfa komise rozhodčích Jozefa Chovance nebo celou komisi?

Myslím si, že odvolání šéfa sudích nebo celé komise není v tuto chvíli řešením.

Vy tedy necítíte přímou odpovědnost komise rozhodčích, která je i vzhledem k velkému množství chyb v očích veřejnosti nedůvěryhodná?

Samozřejmě tento problém patří do gesce komise rozhodčích. My potřebujeme udělat taková opatření, aby chyb bylo co nejméně. Určitě si nemyslím, že by komise dělala něco bezhlavě, nebo s nějakým špatným záměrem.

Vás obrovské množství fatálních chyb, které ovlivňují zápasy, osobně neznepokojuje?

Samozřejmě, že ano. Současné fungování VAR nenaplňuje očekávání fanoušků, že chybovost bude v podstatě nulová a úspěšnost bude stoprocentní. K chybám dochází i v soutěžích UEFA a těch největších ligových soutěžích, kde mají systém VAR mnohem dokonaleji zabezpečený. Musíme vzít v úvahu i skutečnost, že je to i o lidském faktoru. Na hřišti i u videa budou vždycky lidé. Na hřišti dochází k řadě situací, které jsou i pro ně nové, které si neměli možnost nacvičit na školeních. Tristní je ten velký počet chyb, jejich odstranění je třeba se intenzivně věnovat.

Nemyslíte si, že pokud se komise rozhodčích nezbaví vlivu některých lidí z vedení FAČR, především místopředsedy Romana Berbra, že nálepku nedůvěryhodnosti ze sebe nesejme?

Jedna věc je důvěryhodnost a další pak faktický vliv na komisi nebo její členy. Nedomnívám se, že by Roman Berbr měl jakýkoliv vliv na tuto komisi rozhodčích. Samozřejmě mediální obraz komise a skutečnost, jak je veřejností vnímána, je určitě i o naší práci. Proto je třeba, abychom vytvořili prostředky pro to, aby komise mohla přesvědčit, že svoji práci dělá dobře. Pochopitelně pokud se tento stav nezlepší, komise to nedokáže, bude třeba z toho vyvodit důsledky.

Nezabýváte se variantou, že by bylo možné komisi sestavit na jiném principu, i s jinými lidmi?

Variant je řada, je to i o inspiraci, jak kde v zahraničí systémy fungují, jak jsou nastavené. Určitou představu mít můžu, ale pak je třeba pro ni získat podporu, aby bylo možné ji realizovat. Neustále volám po širší diskusi a spolupráci při hledání řešení tohoto problému. Ten je ale tak rozsáhlý, že výměna jednoho člověka pod vlivem jedné konkrétní situace, ho nevyřeší, stejně jako jeden člověk sám v rámci fotbalu také nic nezmění. Vždycky je třeba najít konsensus, podporu, a pak řešení realizovat. Je to běh na dlouhou trať.

Bude se touto problematikou zabývat i výkonný výbor?

Zasedáme příští týden, jistě tento problém bude na programu, ale nemohu za kolegy předjímat jejich rozhodnutí. Určitě ale budeme hledat řešení, jak zlepšit práci komise rozhodčích a zlepšit podmínky pro sudí, abychom tyto chyby eliminovali. To je priorita i pro mne.

Kolik je vůbec proškolených videorozhodčích?

Zatím čtrnáct, ale dva jsou zranění a jeden v trestu. Pro komisi tedy není jednoduché jejich nasazování.

Rozhodčí Emanuel Marek zkoumá videozáznam během utkání mezi fotbalisty Sparty a Karviné.

Vlastimil Vacek, Právo

To je hodně málo. Dělá FAČR něco, aby počet proškolených rozhodčích byl vyšší a úroveň těch stávajících se zvýšila?

Pořádáme školení a chceme je zintenzivnit, ideálně jednou za čtrnáct dní. Je jasné, že i dosud proškolení sudí potřebují některé úkony svým způsobem zautomatizovat, aby si byli více jistí a eliminovali tak chyby, k nimž nyní dochází. Jsme připraveni do školení rozhodčích investovat, jejich počet chceme zvýšit co nejdříve i proto, že od jara má být VAR na pěti stadionech.

Rozhodčí patří pod FAČR, ale VAR technicky zajišťuje LFA. Nepomohlo by nápravě i začlenění celého systému pod FAČR, pod nějž musí dle UEFA a FIFA patřit komise rozhodčích?

Toto rozdělení je jedna z věcí, které způsobují enormní chybovost sudích a VAR.

Jak by se na začlenění technického zabezpečení VAR podle vás dívala LFA?

V tomhle jsme vcelku jednotní, samozřejmě technické zabezpečení VAR na osmi zápasech kola je otázka finančních prostředků, nemluvě o tom, že systém by měl být jeden, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že je zvyklý na něco jiného, a proto došlo k chybě. Uděláme maximum pro to, abychom zajistili finanční prostředky na systému VAR, aby mohl fungovat na všech ligových zápasech.

Kolik by to stálo?

Podle informací, které mám, by šlo o částku necelých třiceti miliónů korun na rok.