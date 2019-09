V Opavě fandové odešli z tribun. Protestovali proti klubovému vedení

Po vyjádřeních předsedy představenstva SFC Opava Petra Glončáka v minulém týdnu, v nichž naznačoval změny jak kádru, tak na postu trenéra (Ivan Kopecký) i sportovního manažera (Alois Grussmann), provázely souboj s úřadujícím mistrem protesty fanoušků. Ti se celkem jednoznačně postavili především za Aloisem Grusmanna, což dali najevo jak opakovaným skandováním, v nichž vyzývali k odchodu z pozic ve vedení předsedu představenstva Glončáka, ředitele klubu Petra Machovského a člena správní rady Andrease Drastíka.

„Současné představenstvo se snaží Aloise Grussmanna vystrnadit z klubu a dehonestuje jeho práci, kterou pro klub udělal,“ stálo v letáku, který opavští fandové rozdávali před utkáním se Slavií. Pochopení našli i u příznivců Slavie, kteří stejně jako většina domácích fanoušků odešli deset minut před koncem prvního poločasu z ochozů a vrátili se až na začátku druhého poločasu.

Jan Žídek z Opavy vyrovnal proti Slavii na 1:1.

Vladimir Pryček, ČTK

„Vnímali jsme, že fanoušci, na které spoléháme a kteří jsou našim dvanáctým hráčem, odešli. Ale to není náš boj. Nebudeme jejich reakci odsuzovat ani s ní souhlasit. To je jejich věc. Jsem rád, že druhý poločas už fandili a dovedli nás k bodu,“ řekl střelec vyrovnávací branky Opavy Jan Žídek.

Představenstvo změny v prohlášení na klubovém webu odmítá, na středu nicméně svolalo tiskovou konferenci. Jedním z bodů je i hodnocení sportovního úseku a koncepce na období příštích tří let. „V programu jednání představenstva, které se koná 3. září, není odvolání trenéra klubu nebo sportovního manažera,“ uvádí klub na webových stránkách.

Uklidnění ale tohle prohlášení nepřineslo. „Nechci to komentovat, jsem tady od toho, abych trénoval a připravoval tým na zápasy. Atmosféra v klubu ale není dobrá a nikomu tohle neprospívá. Není to jednoduché pro mě, ani pro hráče. Vnímají to všichni a musím říct, že tohle jsem nikdy nezažil. O to více jsem rád, že se klukům podařilo obrat Slavii,“ řekl Kopecký.