Senzační přestup se nekoná. Český klub se marně těšil na desítky milionů

Senzační přestup se nekoná! Na desítky milionů z Ruska se český klub těšil marně. Přitom to měla být tutovka. Nejlepší střelec uplynulého ročníku české nejvyšší fotbalové soutěže Nikolaj Komličenko byl krůček od angažmá v ruském CSKA Moskva, jenže na poslední chvíli z něj sešlo. Informaci potvrdil na svých internetových stránkách středočeský klub, podle ruských médií za krach jednání může ruský klub. Co se stalo?

Odchod čtyřiadvacetiletého střelce do Ruska brali v Mladé Boleslavi jako hotovou věc. Fanoušky v tom utvrdil i fakt, že snajpr nenastoupil do poslední ligové bitvy proti Slovácku. Středočeský klub už také počítal s tím, že do jeho kasy přiletí 2,65 milionu eur, tedy nějakých 68 milionů korun. Nakonec ale z obchodu sešlo. Šéfové CSKA si totiž přestup rozmysleli a hráče chtěli získat jen na hostování. O téhle variantě však Boleslav podle serveru sports.ru nechtěla ani slyšet.

Vše vyhlíží tak, že minimálně do zimy bude ruský tank pálit ostrými za Mladou Boleslav. Zatím má na kontě za čtyři odehrané duely, pět přesných zásahů a v soutěži kanonýrů se dělí se sparťanem Kangou a příbramským Michalem Škodou o druhé místo.

"Vedení FK Mladá Boleslav se nedohodlo s žádným z aktuálních zájemců o služby čtyřiadvacetiletého mladoboleslavského útočníka Nikolaye Komlichenka a proto věří, že spolupráce s ním bude pokračovat na dosavadní úrovni velmi platného člena prvoligového mužstva," uvádí na oficiálních stránkách středočeského klubu.