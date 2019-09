Fillo ukončil roční čekání na gól. Konečně! Už jsem to měl v hlavě, přiznal obránce Baníku

Na gól, který byl pro něj jubilejní padesátý v lize, čekal ostravský fotbalista Martin Fillo přesně třicet utkání. Trefil se proti Českým Budějovicím, kdy si počíhal na zadní tyči na centr Carlose De Azeveda a přivedl Baník do vedení. I jeho zásluhou Ostrava porazila nováčka 2:1. „Konečně jsem se dočkal. Už jsem to měl v hlavě, protože jsem nedal gól snad rok,“ ulevil si Fillo.

Víte, jak dlouho jste na ten gól čekal?

Dlouho (smích). Bylo to fakt dlouhé. Jsem rád, že jsem se dočkal, protože jsem to už měl v hlavě. Dříve ty góly padaly, teď se musím na každou takovou situaci hodně nadřít. Jsem rád, že jsem to zlomil a uvidíme, jak to půjde dál.

Co znamená pro fotbalistu padesát gólů v lize?

Na obránce dát padesát gólů není špatné si myslím. Ale jinak to neznamená vůbec nic, je to jen statistický údaj. Jsem rád, že jsem ho dal a hlavně, že se vyhrálo, protože dneska jsme fakt potřebovali vyhrát.

Nebyl jste vždy byl obráncem, jak je tomu v Baníku. Ubylo těch gólů proto, že jím jste?

Do útoku se teď opravdu dostávám méně, ale paradoxně jsem více na balónu a musím říct, že si na tom bekovi více zahraju. Já s tím nemám problém tam hrát. Podřídím se mančaftu a kam mě trenér dá, tam budu hrát.

Zleva Milan Baroš z Baníku a Petr Javorek z Českých Budějovic v utkání 9. kola první ligy.

Vladimir Pryček, ČTK

Gól padl po nacvičné akci, nebo jste šel do těch míst naslepo.

Jsem při standardce vždy na zadní tyči, ale nemůžu říct, že to by to bylo nacvičené. Prostě to vyplynulo ze situace. Carlos mě tam krásně našel, pro mě už to bylo snadné.

I ke druhému gólu Diopa jste se přichomýtl...

Znovu se kopala se standardka tak jsem tam zůstal na tom křídle. Flaška (Jiří Fleišman) krásně vybojoval balón, dal to na Baryho (Milana Baroše), já to pak dal na Dameho a ten to, musím říct s přehledem uklidil k tyči.

Jaký to byl vlastně zápas proti nováčkovi?

Velice těžký, protože Budějky kvalitně bránily a my jsme dlouho nevěděli, jak se k nim dostat. Naštěstí jsme před poločasem skórovali. Na začátku druhé půle jsme pak hráli velice dobře a potvrdili to druhým gólem. Mohli jme to v klidu dohrát, ale udělali jsme jednu chybičku a v závěru už to bylo trošku ubojované.