Stanciu není žádný zrádce, ujišťují agenti před třaskavým derby

Tři jarní derby v Edenu byla nemilosrdnou řežbou. A nedělní duel na Letné mezi fotbalisty Sparty a Slavie bude sotva jiný. Už tak maximální rivalitu v létě okořenil pikantní přestup. Nedávný sparťan Nicolae Stanciu zamířil přes krátkou zastávku v Arábii rovnou do Edenu. A fanoušci Sparty avizují, že takovou zradu rumunskému reprezentantovi nedarují. „Takové věci se z obou stran neodpouštějí. Určitě si něco vyslechne,“ říká ostatně i trenér Václav Jílek.

Výhrůžek okusil ještě před podpisem se Slavií dost a dost. Když se svou agentkou Anamarií Prodanovou přiletěl do Prahy, evidentně nebyl ve své kůži. Pobledlý, zamlklý. Nikdo by nechtěl číst, co se prostřednictvím sociálních sítí o sobě dozvěděl Nicolae Stanciu.

V Edenu si ho musel vzít sportovní ředitel Jan Nezmar stranou. Sedli si spolu na tribunu a teprve po rozmluvě mezi čtyřma očima se rumunský záložník uvolnil. Jednání mohlo pokračovat a dospět k podpisu.

Teď Stanciu stojí proti Spartě. Poprvé od doby, co ji opustil.

„O derby jsme se od prvního dne bavili s ním i s jeho agentkou. A bavíme se dál. Přijde den D. Nico je profík. Chová úctu ke Spartě, z jeho strany není žádná zášť. S řadou jejích kluků se dál baví i mimo hřiště, třeba s reprezentačním kolegou Florinem Nitou. Je jasné, že na hřišti vzplane velká bitva. Každý hráč má takové zápasy rád. Doufáme, že se derby odehraje v normálních mezích bez extempore," líčí David Zíka ze společnosti Global Sports.

Sparta cítí odchod jako zradu

Agentura se stala součástí holdingu Spocs z Berlína, který přivedl do Evropy třeba kanonýra Mohameda Salaha. Proto může spolupracovat s hráči typu Stancia, jehož na českém území zastupuje.

Teď společně hledí k nedělnímu derby. Stanciu zklamal Spartu i její fanoušky, když ujišťoval, že je v ní spokojený a neodejde dřív, než s ní získá nějakou trofej - aby posléze zmizel do saúdskoarabského Al Ahlí a doputoval až k rivalovi do Edenu.

Nicolae Stanciu ze Sparty a Josef Hušbauer ze Slavie během derby, v němž dal Rumun dva góly.

Vlastimil Vacek, Právo

Agenti však mají pro vyústění zašmodrchaného příběhu prosté vysvětlení.

„Mrzí nás jedna věc. Často se zmiňuje, že Nico zradil Spartu, protože ho zlákaly arabské petrodolary. Já říkám, že byl ze Sparty odejit. A když se do ní chtěl vrátit, cesta zpátky už pro něj nebyla," zdůrazňuje Pavel Zíka, nejstarší z manažerské dynastie.

Hráčovi zástupci poukazují, že pro pochopení celé story je třeba vrátit se na samý její začátek.

Dva kohouti s Kangou

„Stanciu přišel do Sparty loni v lednu na podhrot. Nedlouho poté však přivedli i Kangu," podivuje se Filip Zíka. „Nastala tak zvláštní situace. Dva kohouti na jednom smetišti, kteří si brali balony i standardky. Nico v derby dával dva góly z pravého záložníka, většinou nehrál na svojí pozici," poukazuje.

„Kdyby Nico veděl, že přichází Kanga, do Sparty by možná nešel. Možnosti měl, třeba návrat do Steauy. Na Letnou však rozhodně nastupoval plný ambicí a natěšený dosáhnout maxima," zdůrazňuje Pavel Zíka.

Výkon Slavie v Lize mistrů nás nepřekvapil, čekali jsme to, říkají sparťané. Bojí se teď sešívaných víc?

Sport.cz

Byť se sezonu zachránit nepodařilo, jaro nejdražší posile Sparty sedlo. Během podzimu přišly problémy, jež vedly k zimnímu rozchodu.

„Nico byl s rodinou v Praze moc spokojený. Jako lídr a nejdražší hráč byl na očích a pod palbou kritiky. Mužstvu se nedařilo, a když se navíc vracel Bořek Dočkal, byla situace již neudržitelná," míní David.

Emiráty nevyšly, Al Ahlí last minute

Proč ale musel z kola ven právě Stanciu, který nosil i kapitánskou pásku?

„Nechtěl za každou cenu do Al Ahlí. Ve Spartě však bohužel přestala fungovat chemie trenér - Nico, hráč či hráči a Nico. Během podzimu se hodně narušily vazby mezi Nicem a trenérem Ščasným. Nedošlo k souhře psychického porozumění," stojí si Pavel za svým.

Sparta v zimě usilovně pracovala na Dočkalově návratu z Číny, na Letnou se navíc vrátil i Martin Hašek mladší. Agenti proto začali shánět pro Stancia jiné angažmá. První volbou byl Al Wasl, kam přišel trénovat Rumun Reghecampf, manžel agentky Prodanové.

Nicolae Stanciu po příletu k finálnímu jednání s klubem Al Ahlí.

alahlifc.sa

„Nico nebyl v pohodě a do Emirátů by šel do takřka rodinného prostředí. Tuto nabídku však Sparta odmítla. Až pak řekla, že může jít. Muselo se jednat rychle, najít řešení během pár dnů," vzpomíná Pavel.

Bylo jasné, že z Evropy nabídka za 6-8 milionů eur těžko přijde. Spolupracovník Zíků, Srb Vjetrovič, našel Al Ahlí z Džidy, blízko moře, kde se dá dobře žít.

„Nekomentovali jsme vysvětlení, že arabské nabídce nešlo konkurovat. První část příběhu prostě skončila," říká otec Zíka.

Letenští návrat odmítli, Slavia hned zareagovala

Sparta byla spokojená, že má zpátky Bořka Dočkala. Jako kapitán svým návratem výrazně pomohl už národnímu týmu, parádně začal i na Letné. Bohužel se však brzy zranil a doteď je ze hry.

Šťastný nebyl ani Stanciu v Arábii. Spokojený nebyl fotbalově, ani manželce se tam nelíbilo. Klub se dostal do ekonomických potíží, neplatil mu (stejně jako Spartě za přestup), a tak se začala rýsovat možnost, že by se Stanciu pro porušení smlouvy mohl stát volným hráčem.

„Nica jako prvního napadlo: Nemohl bych se vrátit do Prahy? Myšleno do Sparty," upřesňuje Filip.

Komplikace před derby? Pět hráčů Slavie odjelo na vyšetření do nemocnice

Sport.cz

Stanciu měl na Letné stále i své zastánce, odpověď však byla zamítavá. „Tomáš Rosický nám sdělil, že Sparta nebude dvakrát vstupovat do stejné řeky."

A tak ještě ten samý den vstoupil do hry někdo jiný. Rival z Edenu.

„Jakmile jsme se zmínili Honzovi Nezmarovi, hned zareagoval. Stanciu? Je to možné? Hned do toho jdeme! Byl nejlepším hráčem ligy, když jsme se chystali na derby, tak na něj," líčí Zíkové reakci manažera Slavie.

Složitý přestup brzdil i ramadán

Přestup byl ovšem během na dlouhou trať. Právník Slavie Martin Procházka klubu nedoporučil podepsat smlouvu s Rumunem coby s volným hráčem. Al Ahlí by pak mohlo způsobit potíže, hrozil by trest pro hráče i pro Slavii, což na cestě do Ligy mistrů nemohla riskovat.

Řešení tak bylo jediné, nákladné. „Slavia nám řekla, že Nika prostě koupí, ať zjistíme cenu. Ještě znovu jsme ho nabídli i Spartě. Řekla ne, u nás téma Stanciu skončilo. Al Ahlí jednání natahovalo, aby vytáhlo ze Slavie co nejvíc peněz. Nico tedy překonal svůj vlastní rekord v české lize," vysvětluje Pavel Zíka. Přestupní částka se včetně reálných bonusů (některé se už postupem do Ligy mistrů splnily) může pohybovat okolo 150 milionů korun.

„O přestupu se jednalo v období ramadánu. Přes den drželi půst, po setmění pak všechno doháněli hody. Bylo tedy těžké pro nás i pro Slavii jednat, začínalo se až kolem půlnoci. Probíhalo to po nocích, hodně neortodoxní přestup," usmívá se syn Filip.

Poslední výzva pro Spartu...

Šéf klubu Jaroslav Tvrdík však měl potřebnou trpělivost, a tak se Slavia vytoužené posily dočkala.

Prodanová učinila ještě noc před odletem do Prahy poslední varování pro Spartu, zda si nechce postoj k jejímu klientovi přece jen rozmyslet. Dostalo se jí ujištění, že ne.

Nicolae Stanciu v souboji s Marcelem Brozovičem z Interu Milán v Lize mistrů.

Alessandro Garofalo, Reuters

Proto teď Stanciu stojí proti Spartě, jejíž fanoušci hodlají i jemu adresovat plyšové krysy, hady nebo prasata.

„Nico je fajn kluk. Jeho přestup budí emoce. Někdo ho miluje, někdo nenávidí, proto bude derby třaskavé. Se Slavií každopádně hraje Ligu mistrů, takže si hned na začátku užívá úspěchů, na které jsme ho lákali do Sparty, ale v dané situaci se jich tam nedočkal," srovnává David Zíka.

Příběh Stanciu a pražská S ještě rozhodně nekončí.