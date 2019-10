Zklamaný Vrba: Slavia dala z jediné stoprocentní šance gól, my ze tří nic

Co rozhodlo o porážce Plzně?

Myslím, že v úvodu jsme měli dvě tři situace, kdy jsme z prostoru penalty nedokázali trefit bránu. Ať už to byl Kayamba nebo další. Mohli jsme jít do vedení, bohužel se tak nestalo. Potom se hra vyrovnala, v závěru poločasu jsme dostali po důrazných soubojích gól. Nakonec jsme si vypracovali v závěru velkou šanci na vyrovnání, Brabec ale také nedal. Nastřelil hráče na malém vápně.

O porážce Plzně tedy rozhodla mizerná produktivita?

Slavia z jediné stoprocentní příležitosti dala gól. Mrzí to, ale takový fotbal někdy je. V takových zápasech prostě musíte být produktivní. My jsme nebyli.

Ovlivnilo váš herní plán brzké střídání Řezníka?

Co se týká rozestavění, máme tři nebo čtyři zraněné, kteří by pravděpodobně zasáhli do utkání. Například Kopic, který má natažený postranní vaz v koleni ze zápasu s Baníkem. Bude chvíli trvat, než bude fit. Když pak přijde další zranění, není to příjemné. Krajních obránců jsme v dané chvíli neměli zase tolik.

Rozcvičoval se také Hubník, proč jste se rozhodl poslat za Řezníka na hřiště Mihálika?

Chtěli jsme mít v útočné fázi hráče, kteří ji dokáží podpořit. Venku by to bylo možná jinak, ale my jsme chtěli být silnější v ofenzívě. Proto jsme se takto rozhodli. Každý zásah do sestavy je složitý. O to vyšší, pokud dotyčný nehraje na své obligátní pozici. Výkon to pak trošku ovlivňuje. Ale nechci se na nic vymlouvat. Slavia vyhrála, to je fakt.

Na Slavii nyní ztrácíte devět bodů. Je v silách Plzně její náskok zlikvidovat?

Slavia momentálně žije v euforii, což je správně. Vládne v lize, hraje Champions League. Zažívá zápasy, které jsou pro celé Česko mimořádné. Její hráči z nich mají sebevědomí, i z toho, že jsou na vítězné vlně. Chtěli jsme jim to přetnout. Devět bodů je strašně moc, to všichni víme. Uvidíme, co bude ve Slavii v zimě, můžou odejít někteří hráči.

